Прорив кордону: як Сили оборони заїхали на танках у Бєлгородську область
Сьогодні, 17:06
Бійці 225-го окремого штурмового полку на танках заїхали через російський кордон у Бєлгородську область РФ.
Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив 225-й ОШП та оприлюднив відповідне відео.
На опублікованих кадрах видно, що кілька танків вільно пройшли російські оборонні перешкоди: мінне поле, рів, насип і зуби дракона, на які російська влада витратила понад 10 млрд рублів.
Як повідомлялося раніше, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів Президенту Володимиру Зеленському про присутність українських військ у Курській та Бєлгородській області Російської Федерації, де ЗСУ продовжує вести активні дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив 225-й ОШП та оприлюднив відповідне відео.
На опублікованих кадрах видно, що кілька танків вільно пройшли російські оборонні перешкоди: мінне поле, рів, насип і зуби дракона, на які російська влада витратила понад 10 млрд рублів.
Як повідомлялося раніше, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів Президенту Володимиру Зеленському про присутність українських військ у Курській та Бєлгородській області Російської Федерації, де ЗСУ продовжує вести активні дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Світязі зрізали здорові дерева. Активіст звинувачує Христецьку. У нацпарку мовчать. ВІДЕО
Сьогодні, 17:30
Прорив кордону: як Сили оборони заїхали на танках у Бєлгородську область
Сьогодні, 17:06
Від початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили 63 000 об'єктів енергетики
Сьогодні, 16:13