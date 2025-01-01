Прорив кордону: як Сили оборони заїхали на танках у Бєлгородську область





Як передає



На опублікованих кадрах видно, що кілька танків вільно пройшли російські оборонні перешкоди: мінне поле, рів, насип і зуби дракона, на які російська влада витратила понад 10 млрд рублів.



Як повідомлялося раніше, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів Президенту Володимиру Зеленському про присутність українських військ у Курській та Бєлгородській області Російської Федерації, де ЗСУ продовжує вести активні дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці 225-го окремого штурмового полку на танках заїхали через російський кордон у Бєлгородську область РФ.Як передає Укрінформ , про це у Телеграмі повідомив 225-й ОШП та оприлюднив відповідне відео.На опублікованих кадрах видно, що кілька танків вільно пройшли російські оборонні перешкоди: мінне поле, рів, насип і зуби дракона, на які російська влада витратила понад 10 млрд рублів.Як повідомлялося раніше, головнокомандувач Збройних сил Українидоповів Президентупро присутність українських військ у Курській та Бєлгородській області Російської Федерації, де ЗСУ продовжує вести активні дії.

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