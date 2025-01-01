На Світязі зрізали здорові дерева. Активіст звинувачує Христецьку. У нацпарку мовчать. ВІДЕО

Марія Христецька,



Цього разу за її наказом зрізали дві здорові вільхи – просто в заповідній зоні, на центральній набережній Світязя.



Дерева, ймовірно, заважали керівниці облаштувати своє бунгало для торгівлі, припускає активіст та шацький підприємець Андрій Суслов.



Там, де дерева мають охороняти, їх зрубують заради наживи

Про те, що для директорки Христецької поєднувати державну службу та бізнес – звична справа, два роки тому розповідали волинські медіа. Тоді журналісти відкопали чимало фактів, як Марія Христецька успішно тримає свої торгові точки. Оформлені всі вони, звісно ж, на підставних ФОПів.



Одне з таких – літнє кафе, про яке нам розповів Андрій Суслов. За його словами, неофіційно належить воно саме Марії Володимирівні. Про це бунгало в розслідуванні згадували й медійники. Зазначали, мовляв, “все село бачило, як це бунгало зводили місцеві лісівники”.



Андрій Суслов (з сюжету 12 каналу)



Цей торговий майданчик з терасою навколо на центральному пляжі звели кілька років тому. Поставили споруду просто на місці, де росли дві вільхи. Дерева тоді не чіпали, а просто зробили в підлозі дірки для рослин. Але все змінилося нещодавно: для бунгало вирішили збудувати дах – напевно, аби в спеку відвідувачам було комфортніше тут відпочивати. А тут вже з деревами виникла проблема. Ймовірно, робити дві дірки в стелі виявилося важче, тож вільхи вирішили просто зрізати.



Андрій Суслов стверджує: саме факт зрізання дерев вказує, що Христецька і є справжньою власницею бунгало. Мовляв, якби хтось з реальних підприємців самовільно вирішив таке зробити, та ще в заповідній зоні – миттю отримав би проблеми із законом.



“Те, що це бунгало належить Христецькій, підтверджує той факт, що ні працівники нацпарку, ні сама Марія Володимирівна, ні лісова охорона – не звертали ніякої уваги на вирізані дерева. Якщо це зробив хтось інший, це вже б була кримінальна справа. А тут – ніякої реакції. Але ж це над дорогою, на пляжі – все одразу не видно. Проте вони, чомусь, закрили на все очі”, – говорить пан Андрій.







Не менш обурює чоловіка те, що на місці робіт працівники залишили безлад.



“І це в той час, як в нацпарк привозять студентів та школярів, які ходять і прибирають територію. Створюється хибна та награна картинка. А насправді Христецька сама робить безлад”, – говорить Андрій Суслов.



Чоловік подав відповідну заяву по поліції, аби притягнути Христецьку до відповідальності. Однак про те, що у справі буде якийсь рух, він сумнівається.



“Скоріше за все, що ніяку кримінальну справу не відкриють. Я впевнений, що вони там напишуть заднім числом якісь фейкові акти по тих деревах. Скажуть, що вільхи були хворі чи ще щось придумають. Хоча я на власні очі бачив, як влітку ті дерева цвіли й перебували в прекрасному стані. Всі попередні звернення закінчувалися так само. Адже це далеко не перша моя заява”, – говорить Андрій.





Бунгало на центральному пляжі два роки тому (з сюжету 12 каналу)

Дві вільхи - на передньому плані (з сюжету 12 каналу)

У Шацькому нацпарку наче води в рот набрали

Ми звернулися з відповідним запитом до Шацького національно парку. Поцікавилися: чи відомо його керівництву про зрізані дерева; чи законним були такі дії та які документи підтверджують це; кому належить бунгало? Ми також попросили додати відповідні документи, що підтверджують законність зрізання дерев, якщо такі існують.



Згідно з українським законодавством відповідь на запит нам мала надійти через п’ять робочих днів. Однак упродовж цього терміну жодного листа з поясненнями ми так і не отримали. Ми спробували зателефонувати у нацпарк, аби ще раз поцікавитися, чи буде відповідь. Там обіцяли передзвонити – але жодного дзвінка теж не було.



Повідомляємо, що ми готові висвітлити офіційну позицію Шацького національного парку або його керівниці Марії Володимирівни у наступному матеріалі.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Директорка Шацького національного природного парку попри відкриту кримінальну справу та навислий над нею реальний тюремний строк , продовжує використовувати своє службове становище у власних цілях.Цього разу за її наказом зрізали дві здорові вільхи – просто в заповідній зоні, на центральній набережній Світязя.Дерева, ймовірно, заважали керівниці облаштувати своє бунгало для торгівлі, припускає активіст та шацький підприємецьПро те, що для директорки Христецької поєднувати державну службу та бізнес – звична справа, два роки тому розповідали волинські медіа. Тоді журналісти відкопали чимало фактів, як Марія Христецька успішно тримає свої торгові точки. Оформлені всі вони, звісно ж, на підставних ФОПів.Одне з таких – літнє кафе, про яке нам розповів Андрій Суслов. За його словами, неофіційно належить воно саме Марії Володимирівні. Про це бунгало в розслідуванні згадували й медійники. Зазначали, мовляв, “все село бачило, як це бунгало зводили місцеві лісівники”.Цей торговий майданчик з терасою навколо на центральному пляжі звели кілька років тому. Поставили споруду просто на місці, де росли дві вільхи. Дерева тоді не чіпали, а просто зробили в підлозі дірки для рослин. Але все змінилося нещодавно: для бунгало вирішили збудувати дах – напевно, аби в спеку відвідувачам було комфортніше тут відпочивати. А тут вже з деревами виникла проблема. Ймовірно, робити дві дірки в стелі виявилося важче, тож вільхи вирішили просто зрізати.Андрій Суслов стверджує: саме факт зрізання дерев вказує, що Христецька і є справжньою власницею бунгало. Мовляв, якби хтось з реальних підприємців самовільно вирішив таке зробити, та ще в заповідній зоні – миттю отримав би проблеми із законом.“Те, що це бунгало належить Христецькій, підтверджує той факт, що ні працівники нацпарку, ні сама Марія Володимирівна, ні лісова охорона – не звертали ніякої уваги на вирізані дерева. Якщо це зробив хтось інший, це вже б була кримінальна справа. А тут – ніякої реакції. Але ж це над дорогою, на пляжі – все одразу не видно. Проте вони, чомусь, закрили на все очі”, – говорить пан Андрій.Не менш обурює чоловіка те, що на місці робіт працівники залишили безлад.“І це в той час, як в нацпарк привозять студентів та школярів, які ходять і прибирають територію. Створюється хибна та награна картинка. А насправді Христецька сама робить безлад”, – говорить Андрій Суслов.Чоловік подав відповідну заяву по поліції, аби притягнути Христецьку до відповідальності. Однак про те, що у справі буде якийсь рух, він сумнівається.“Скоріше за все, що ніяку кримінальну справу не відкриють. Я впевнений, що вони там напишуть заднім числом якісь фейкові акти по тих деревах. Скажуть, що вільхи були хворі чи ще щось придумають. Хоча я на власні очі бачив, як влітку ті дерева цвіли й перебували в прекрасному стані. Всі попередні звернення закінчувалися так само. Адже це далеко не перша моя заява”, – говорить Андрій.Ми звернулися з відповідним запитом до Шацького національно парку. Поцікавилися: чи відомо його керівництву про зрізані дерева; чи законним були такі дії та які документи підтверджують це; кому належить бунгало? Ми також попросили додати відповідні документи, що підтверджують законність зрізання дерев, якщо такі існують.Згідно з українським законодавством відповідь на запит нам мала надійти через п’ять робочих днів. Однак упродовж цього терміну жодного листа з поясненнями ми так і не отримали. Ми спробували зателефонувати у нацпарк, аби ще раз поцікавитися, чи буде відповідь. Там обіцяли передзвонити – але жодного дзвінка теж не було.Повідомляємо, що ми готові висвітлити офіційну позицію Шацького національного парку або його керівниці Марії Володимирівни у наступному матеріалі.

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