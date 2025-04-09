Міноборони: до 5 червня всім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК
Сьогодні, 18:19
У Міноборони оприлюднили терміни щодо проходження ВЛК для обмежено придатних.
Про це повідомляють у Міністерстві оборони України, пише LB.ua.
"До 5 червня всім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК. Це обовʼязок для тих, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби", — ідеться у повідомленні.
У Міноборони роз'яснили алгоритм дій:
Отримайте направлення на ВЛК (через застосунок Резерв+; у ТЦК та СП (особисто);
Пройдіть комісію у медзакладі; 3. Отримайте нове рішення: придатний або непридатний.
"Крайній термін – 5 червня 2025 року включно. Не зволікайте – процедура обов’язкова за законом", — додають у відомстві.
До осені 2025 року будуть розділені медичний висновок цивільних лікарів і адміністративний висновок військово-лікарських комісій (ВЛК). Визначення придатності чи непридатності до військової служби відбуватиметься на підставі анонімізованого набору даних.
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Про це повідомляють у Міністерстві оборони України, пише LB.ua.
"До 5 червня всім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК. Це обовʼязок для тих, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби", — ідеться у повідомленні.
У Міноборони роз'яснили алгоритм дій:
Отримайте направлення на ВЛК (через застосунок Резерв+; у ТЦК та СП (особисто);
Пройдіть комісію у медзакладі; 3. Отримайте нове рішення: придатний або непридатний.
"Крайній термін – 5 червня 2025 року включно. Не зволікайте – процедура обов’язкова за законом", — додають у відомстві.
До осені 2025 року будуть розділені медичний висновок цивільних лікарів і адміністративний висновок військово-лікарських комісій (ВЛК). Визначення придатності чи непридатності до військової служби відбуватиметься на підставі анонімізованого набору даних.
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