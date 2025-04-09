Міноборони: до 5 червня всім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК





Про це повідомляють у Міністерстві оборони України, пише



"До 5 червня всім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК. Це обовʼязок для тих, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби", — ідеться у повідомленні.



У Міноборони роз'яснили алгоритм дій:



Отримайте направлення на ВЛК (через застосунок Резерв+; у ТЦК та СП (особисто);

Пройдіть комісію у медзакладі; 3. Отримайте нове рішення: придатний або непридатний.



"Крайній термін – 5 червня 2025 року включно. Не зволікайте – процедура обов’язкова за законом", — додають у відомстві.



До осені 2025 року будуть розділені медичний висновок цивільних лікарів і адміністративний висновок військово-лікарських комісій (ВЛК). Визначення придатності чи непридатності до військової служби відбуватиметься на підставі анонімізованого набору даних.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Міноборони оприлюднили терміни щодо проходження ВЛК для обмежено придатних.Про це повідомляють у Міністерстві оборони України, пише LB.ua "До 5 червня всім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК. Це обовʼязок для тих, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби", — ідеться у повідомленні.Отримайте направлення на ВЛК (через застосунок Резерв+; у ТЦК та СП (особисто);Пройдіть комісію у медзакладі; 3. Отримайте нове рішення: придатний або непридатний."Крайній термін – 5 червня 2025 року включно. Не зволікайте – процедура обов’язкова за законом", — додають у відомстві.До осені 2025 року будуть розділені медичний висновок цивільних лікарів і адміністративний висновок військово-лікарських комісій (ВЛК). Визначення придатності чи непридатності до військової служби відбуватиметься на підставі анонімізованого набору даних.

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