Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 квітня





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Прогноз погоди на 10 квітня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний сніг, мокрий сніг, вдень невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Вночі заморозки в повітрі 2-4°, температура вдень 3-5° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний сніг, мокрий сніг, вдень невеликий сніг, мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 1-6° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 квітня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний сніг, мокрий сніг, вдень невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Вночі заморозки в повітрі 2-4°, температура вдень 3-5° тепла.Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний сніг, мокрий сніг, вдень невеликий сніг, мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 1-6° тепла.

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