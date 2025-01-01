Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 10 квітня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний сніг, мокрий сніг, вдень невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Вночі заморозки в повітрі 2-4°, температура вдень 3-5° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний сніг, мокрий сніг, вдень невеликий сніг, мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 1-6° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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