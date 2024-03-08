Від початку року на Волині в ДТП загинули 15 людей
Сьогодні, 21:15
У поліції Волині оприлюднили статистику ДТП з постраждалими за три місяці 2025 року.
Про це інформують у патрульній поліції.
З 1 січня по 31 березня поточного року на дорогах Волині сталося 161 ДТП з постраждалими, у яких 15 осіб загинули та ще 202 — отримали травми.
Основними причинами автопригод з постраждалими є:
- перевищення безпечної швидкості;
- недотримання безпечної дистанції;
- порушення правил під час зміни напрямку руху.
"Шановні водії, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху. Пам'ятайте про наслідки!" - закликають патрульні.
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Про це інформують у патрульній поліції.
З 1 січня по 31 березня поточного року на дорогах Волині сталося 161 ДТП з постраждалими, у яких 15 осіб загинули та ще 202 — отримали травми.
Основними причинами автопригод з постраждалими є:
- перевищення безпечної швидкості;
- недотримання безпечної дистанції;
- порушення правил під час зміни напрямку руху.
"Шановні водії, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху. Пам'ятайте про наслідки!" - закликають патрульні.
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