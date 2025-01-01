Перед Великоднем буде аномально тепло: прогноз синоптиків

Перед Великоднем буде аномально тепло: прогноз синоптиків
Синоптикиня Наталія Голеня розповіла Комерсант український, чи варто очікувати температурних рекордів у квітні в Україні.

“Ми говорили з вами, що перед Великоднем може бути температура +20, але там знову після цього може бути зниження. Поки що 30 градусів нам не світить. 20-23 і то це буде, наприклад, на заході: Закарпаття-Прикарпаття, там Одеська область, Миколаївська може бути потім на Сході. І це вже період 18-19-20 квітня, якщо за сьогоднішніми розрахунками”, — каже синоптикиня.

Якою температура буде на півночі України?

На думку синоптикині на півночі України, зокрема у Києві температура сягатиме +20 градусів.

“Так, може бути знову похолодання, зниження температури. Поки що в розрахунку на найближчі 10 діб немає температурних режимів цих вище 23 градусів”, — додала Голеня.

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Теги: погода, прогноз, Волинь, Луцьк
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