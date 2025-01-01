На Волині відкрили першу соціальну квартиру
Сьогодні, 22:12
Сьогодні у Волинській області офіційно відкрили першу соціальну квартиру – безпечний простір, де жінки з дітьми, що опинилися у складних життєвих обставинах, можуть отримати тимчасове житло, соціальні послуги, підтримку фахівців та можливість повернути контроль над своїм життям.
Про це повідомили у Волинській ОВА.
Цей проєкт реалізований у межах ініціативи «Підтримка реформи Кращого догляду у Волинській області», що впроваджується БФ «Українська фундація громадського здоров’я» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Міністерства закордонних справ Швеції.
«Усі ми зібралися з однією метою – зробити більше для добробуту наших дітей і родин з дітьми, які опинились в скрутних обставинах. Дякую всім партнерам, які співпереживають, підтримують і впроваджують такі ініціативи для жителів нашої області. Ми щиро вдячні ЮНІСЕФ за довіру та системну співпрацю. Від ОВА запевняю, що Волинь готова й надалі бути платформою для реалізації важливих змін», – наголосив заступник голови Волинської облдержадміністрації Роман Романюк.
Під час офіційної частини відкриття представники ЮНІСЕФ, обласної влади та громадських організацій обговорили важливість цього проєкту та досвід його реалізації в інших країнах. Потому учасники заходу особисто відвідали соціальну квартиру, де за згодою поспілкувалися з мамою маленької дівчинки, які вже скористались можливістю жити тут і отримувати підтримку.
«Соціальна квартира – це не просто дах над головою. Це шанс, можливість перепочити, відновити ментальне здоров’я, набути нових навичок і впевнено стати на ноги. Ми маємо дбати не лише про те, щоб діти не потрапляли в інституції, а й щоб їх мами мали ресурс для життя», – додав Роман Романюк.
Заступниця Представника ЮНІСЕФ в Україні Шамеза Абдула поділилася, що Волинь одна з пілотних областей, де втілюються подібні ініціативи, і цей досвід вже зараз може бути прикладом для інших регіонів: «Я бачила, як змінюється дитина, коли з’являється безпечне середовище. Для мене важливо, щоб кожна дитина, і кожна жінка, яка цього потребує, отримала повний спектр послуг. Ми залишаємося надійним партнером України в цій реформі».
До слова, проєкт «Соціальна квартира» благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров’я» забезпечив функціонування 3 соціальних квартир – у Києві, Ужгороді, Львові. Відтепер така ж ініціатива втілена й на Волині.
Проєктом передбачено, що у соціальній квартирі зможуть тимчасово проживати:
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Про це повідомили у Волинській ОВА.
Цей проєкт реалізований у межах ініціативи «Підтримка реформи Кращого догляду у Волинській області», що впроваджується БФ «Українська фундація громадського здоров’я» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Міністерства закордонних справ Швеції.
«Усі ми зібралися з однією метою – зробити більше для добробуту наших дітей і родин з дітьми, які опинились в скрутних обставинах. Дякую всім партнерам, які співпереживають, підтримують і впроваджують такі ініціативи для жителів нашої області. Ми щиро вдячні ЮНІСЕФ за довіру та системну співпрацю. Від ОВА запевняю, що Волинь готова й надалі бути платформою для реалізації важливих змін», – наголосив заступник голови Волинської облдержадміністрації Роман Романюк.
Під час офіційної частини відкриття представники ЮНІСЕФ, обласної влади та громадських організацій обговорили важливість цього проєкту та досвід його реалізації в інших країнах. Потому учасники заходу особисто відвідали соціальну квартиру, де за згодою поспілкувалися з мамою маленької дівчинки, які вже скористались можливістю жити тут і отримувати підтримку.
«Соціальна квартира – це не просто дах над головою. Це шанс, можливість перепочити, відновити ментальне здоров’я, набути нових навичок і впевнено стати на ноги. Ми маємо дбати не лише про те, щоб діти не потрапляли в інституції, а й щоб їх мами мали ресурс для життя», – додав Роман Романюк.
Заступниця Представника ЮНІСЕФ в Україні Шамеза Абдула поділилася, що Волинь одна з пілотних областей, де втілюються подібні ініціативи, і цей досвід вже зараз може бути прикладом для інших регіонів: «Я бачила, як змінюється дитина, коли з’являється безпечне середовище. Для мене важливо, щоб кожна дитина, і кожна жінка, яка цього потребує, отримала повний спектр послуг. Ми залишаємося надійним партнером України в цій реформі».
До слова, проєкт «Соціальна квартира» благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров’я» забезпечив функціонування 3 соціальних квартир – у Києві, Ужгороді, Львові. Відтепер така ж ініціатива втілена й на Волині.
Проєктом передбачено, що у соціальній квартирі зможуть тимчасово проживати:
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