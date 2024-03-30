На Світязі продають популярну базу відпочинку
09 квітня, 22:48
Популярний готель «Острівки» неподалік озера Світязь на Волині виставили на продаж.
Таке оголошення розмістили на одному з маркетплейсів, пише Вголос.
Відпочинковий комплекс розташований у селі Підманове. Ціна – 7 мільйонів гривень.
«Збудований в 2018 році по канадській системі (дерев’яний каркас на фундаменті), утеплений мінватою (Sweetondale 250мм), зроблений парогідробар’єр. Матеріал накриття – металочерепиця. Власна підстанція, потужність електромережі 40 кВт. Каналізація – септик», – йдеться в дописі.
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Таке оголошення розмістили на одному з маркетплейсів, пише Вголос.
Відпочинковий комплекс розташований у селі Підманове. Ціна – 7 мільйонів гривень.
«Збудований в 2018 році по канадській системі (дерев’яний каркас на фундаменті), утеплений мінватою (Sweetondale 250мм), зроблений парогідробар’єр. Матеріал накриття – металочерепиця. Власна підстанція, потужність електромережі 40 кВт. Каналізація – септик», – йдеться в дописі.
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