Волинянин, який стріляв у рідних та поліцію надовго сяде у тюрму
09 квітня, 23:19
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Волинської обласної прокуратури суд визнав 38-річного жителя міста Ківерці винуватим у закінченому замаху на умисне вбивство кількох осіб, в тому числі малолітньої дитини, домашньому насильстві, незаконному поводженні зі зброєю, хуліганстві із застосуванням вогнепальної зброї та посяганні на життя працівників правоохоронного органу (ч.2 ст.15 п.п.1,2, 7, 13 ч.2 ст.115, ст.126-1, ч.1 ст.263, ч.4 ст.296, ст.348 КК України).
Повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Доведено, що чоловік з грудня 2023 до червня 2024 року чинив фізичне та психологічне насильство щодо рідної сестри та 11-річного племінника.
Крім того, увечері 22 червня 2024 року, перебуваючи вдома в стані алкогольного сп’яніння, він двічі вистрілив із гладкоствольної рушниці в двері кімнати, в якій перебували рідні – й вони не постраждали лиш тому, що втекли через вікно.
Надалі чоловік уже стріляв у працівників поліції, які прибули на виклик, та їхній автомобіль, відтак пошкодив службове авто й поранив громадянина, який знаходився в салоні іншої автівки поруч.
Незаконні дії зловмисника були припинені працівниками поліції.
Згідно із вироком суду, 12 років чоловік перебуватиме за ґратами.
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Повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Доведено, що чоловік з грудня 2023 до червня 2024 року чинив фізичне та психологічне насильство щодо рідної сестри та 11-річного племінника.
Крім того, увечері 22 червня 2024 року, перебуваючи вдома в стані алкогольного сп’яніння, він двічі вистрілив із гладкоствольної рушниці в двері кімнати, в якій перебували рідні – й вони не постраждали лиш тому, що втекли через вікно.
Надалі чоловік уже стріляв у працівників поліції, які прибули на виклик, та їхній автомобіль, відтак пошкодив службове авто й поранив громадянина, який знаходився в салоні іншої автівки поруч.
Незаконні дії зловмисника були припинені працівниками поліції.
Згідно із вироком суду, 12 років чоловік перебуватиме за ґратами.
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