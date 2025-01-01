Чи очікувати магнітні бурі 10 квітня 2025 року: прогноз

У четвер, 10 квітня суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.Про це повідомляє Meteoprog.За останню добу на Сонці відбулися п'ять спалахів класу С та один М1,5. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.