Чи очікувати магнітні бурі 10 квітня 2025 року: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 10 квітня 2025 року: прогноз
У четвер, 10 квітня суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

За останню добу на Сонці відбулися п'ять спалахів класу С та один М1,5. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.

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Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
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