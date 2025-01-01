Нацбанк різко послабив гривню: офіційний курс валют на 10 квітня





Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 45,55 грн за один євро, тобто гривня знизилася одразу на 52 копійки.



На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,29/41,32 грн/дол., а євро – 45,75/45,77 грн/євро.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив на четвер, 10 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,28 грн/дол., тобто гривня послабилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником.Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 45,55 грн за один євро, тобто гривня знизилася одразу на 52 копійки.На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,29/41,32 грн/дол., а євро – 45,75/45,77 грн/євро.

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