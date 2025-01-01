Зеленський: знаємо про понад 150 китайців на боці РФ, але їх може бути більше
Сьогодні, 05:17
Російська Федерація завербувала китайців для війни проти України. Київ вже має дані про понад 150 китайців, але їх може бути більше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського під час зустрічі з журналістами.
"Китайське" питання серйозне. Є 155 людей з прізвищами, з паспортними даними, - 155 громадян Китаю, які воюють проти українців на території України. Ми збираємо інформацію, вважаємо, що їх більше, набагато", - наголосив президент.
Зеленський зауважив, що Україна має паспортні дані цих 155 китайців. Знає хто вони, звідки та їх вік.
Також українські спецслужби дізнались про їх місця служби, це зокрема 70-й, 71-й, 255-й мотострілецькі полк.
Нагадаємо, що 8 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони взяли в полон двох китайських громадян, які воювали на боці Росії.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського під час зустрічі з журналістами.
"Китайське" питання серйозне. Є 155 людей з прізвищами, з паспортними даними, - 155 громадян Китаю, які воюють проти українців на території України. Ми збираємо інформацію, вважаємо, що їх більше, набагато", - наголосив президент.
Зеленський зауважив, що Україна має паспортні дані цих 155 китайців. Знає хто вони, звідки та їх вік.
Також українські спецслужби дізнались про їх місця служби, це зокрема 70-й, 71-й, 255-й мотострілецькі полк.
Нагадаємо, що 8 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони взяли в полон двох китайських громадян, які воювали на боці Росії.
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