Великодня майстерня: у Луцьку стартував творчий проєкт
Сьогодні, 07:15
У палаці культури Луцька розпочалися щорічні передсвяткові майстер-класи від майстрів народної творчості Волині.
Проєкт "Великодня майстерня" організовують для дітей та військовослужбовців громади, повідомили у Луцькій міській раді.
Майстеркласи триватимуть щодня з 9 по 16 квітня. Своїми вміннями з учасниками майстер-класів ділитимуться члени Волинського осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України Орися Щур, Галина Вахрамєєва, Марта Муравець, Володимир Кусик, Людмила Мірошниченко-Гусак, Ірина Нікітіч.
На першому занятті виготовляли “Писанковий кошик”. Його провела майстриня Орися Щур. Учасники майстерки працювали природним матеріалом — лозою.
Впродовж діяльності "Великодньої майстерні" заплановані 7 майстер-класів. Впродовж тижня діти вивчатимуть значення великодніх орнаментів, створять власні писанки, святкові кошики, серветки та пасхальні прикраси з повітряного пластиліну.
Військовослужбовці будуть вчитися писанкарству та творити вироби з глини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Проєкт "Великодня майстерня" організовують для дітей та військовослужбовців громади, повідомили у Луцькій міській раді.
Майстеркласи триватимуть щодня з 9 по 16 квітня. Своїми вміннями з учасниками майстер-класів ділитимуться члени Волинського осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України Орися Щур, Галина Вахрамєєва, Марта Муравець, Володимир Кусик, Людмила Мірошниченко-Гусак, Ірина Нікітіч.
На першому занятті виготовляли “Писанковий кошик”. Його провела майстриня Орися Щур. Учасники майстерки працювали природним матеріалом — лозою.
Впродовж діяльності "Великодньої майстерні" заплановані 7 майстер-класів. Впродовж тижня діти вивчатимуть значення великодніх орнаментів, створять власні писанки, святкові кошики, серветки та пасхальні прикраси з повітряного пластиліну.
Військовослужбовці будуть вчитися писанкарству та творити вироби з глини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Великодня майстерня: у Луцьку стартував творчий проєкт
Сьогодні, 07:15
Нацбанк різко послабив гривню: офіційний курс валют на 10 квітня
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 10 квітня 2025 року: прогноз
Сьогодні, 01:30
10 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00