Великодня майстерня: у Луцьку стартував творчий проєкт

Великодня майстерня: у Луцьку стартував творчий проєкт
У палаці культури Луцька розпочалися щорічні передсвяткові майстер-класи від майстрів народної творчості Волині.

Проєкт "Великодня майстерня" організовують для дітей та військовослужбовців громади, повідомили у Луцькій міській раді.

Майстеркласи триватимуть щодня з 9 по 16 квітня. Своїми вміннями з учасниками майстер-класів ділитимуться члени Волинського осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України Орися Щур, Галина Вахрамєєва, Марта Муравець, Володимир Кусик, Людмила Мірошниченко-Гусак, Ірина Нікітіч.

На першому занятті виготовляли “Писанковий кошик”. Його провела майстриня Орися Щур. Учасники майстерки працювали природним матеріалом — лозою.

Впродовж діяльності "Великодньої майстерні" заплановані 7 майстер-класів. Впродовж тижня діти вивчатимуть значення великодніх орнаментів, створять власні писанки, святкові кошики, серветки та пасхальні прикраси з повітряного пластиліну.

Військовослужбовці будуть вчитися писанкарству та творити вироби з глини.

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Теги: Великодня майстерня, Луцьк
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