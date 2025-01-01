Росіяни вночі запустили по Україні 145 дронів

Росіяни вночі запустили по Україні 145 дронів
Росіяни запустили по території України 145 дронів, і ППО збила 85 із них. Ще 49 безпілотників – локаційно втрачені.

Про це розповіли у Повітряних силах.

"У ніч на 10 квітня 2025 року (із 19.00 9 квітня) противник атакував 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда — Крим", – йдеться у повідомленні.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 85 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

49 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Київщина, Хмельниччина, Полтавщина та Миколаївщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Теги: Україна, росія, війна
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