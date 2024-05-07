В Ковелі завершують будівництво будинку для ВПО: як розподілятимуть житло

В Ковелі завершують будівництво будинку для ВПО: як розподілятимуть житло
У Ковелі завершується будівництво другого багатоквартирного будинку для переселенців, яке стартувало у 2024 році.

Проєкт фінансується Європейським Союзом за підтримки міжнародної організації НЕФКО. Вартість будівництва житла для переселенців — понад 4 мільйони євро, розповів Суспільному заступник міського голови Ковеля Тарас Яковлєв. З міської казни на будівництво виділять орієнтовно 20 мільйонів гривень.

Хто може отримати житло

Зараз у соціальній черзі перебуває понад 200 сімей. Хто отримає квартири вирішуватиме спеціальна комісія.

"Комісія буде нараховувати кожній сім’ї бали. Вони надаються, якщо члени сім’ї воюють, якщо члени сім’ї — пенсіонери, діти, працюючі. Тобто є певна кількість балів за кожну категорію. 70 сімей, які мають найбільше балів, будуть заселені", — сказав посадовець і додав, що зараз у громаді загалом проживають 4 тисячі переселенців.

Цей будинок залишиться у міській комунальній власності. Люди тут проживатимуть безплатно, лише компенсовуватимуть вартість спожитих комунальних послуг. Договір із родинами переселенців, які тут мешкатимуть, укладуть на рік із правом продовження ще до 5 років. Серед умов — один із членів сім’ї повинен працювати у ковельській громаді.

Переселенці про новий і перший будинок для ВПО у Ковелі

Світлана Рудай приїхала у Ковель з Харківської області із двома неповнолітніми дітьми і чоловіком-учасником бойових дій. Жінка у черзі на соціальне житло — під номером 54. Каже: сподівається переїхати із орендованої квартири у двокімнатну в новому помешканні.

"Стоїмо у черзі рік, там бальна система, хто більше балів набере, той отримає житло. Сподіваємось, що ось новий будинок добудовується і скоро буде вирішальний момент, хто мешкатиме у цьому будинку", — говорить переселенка.

Перший будинок для переселенців, який звели у Ковелі торік, має 24 квартири. Одна з тих, хто у ньому живе — Ірина Кривошеєва із Бахмута. Її житло на Донеччині знищене, у Ковель з родиною жінка приїхала на початку повномасштабного вторгнення. Її чоловік – військовий, тому, каже, родина отримала тимчасове соціальне житло.

"У мене є дитина на візочку, йому 18 років і я вже була вагітна на 7 місяці і чоловік вирішив, що потрібно нам виїжджати. Тут непогано, але все одно хочеться додому", — говорить жінка.

Тетяна Діденко також переселенка із Бахмута Донецької області, нині мешкає з донькою і онуком в однокімнатній квартирі.
В Ковелі завершують будівництво будинку для ВПО: як розподілятимуть житло

"Отримати було важко, — ділиться переселенка. — У Ковелі ми до того орендували квартиру. Платили 100 доларів, а потім 150 доларів сказали платити. А брати їх ніде. Вертатися нам нікуди".

Яким буде другий будинок для переселенців

Будівництво другого багатоквартирного будинку завершене на 90%. Як розповів виконроб підрядної організації Владислав Гонтар, для переселенців готують п'ять трикімнатних, 30 двокімнатних і 35 однокімнатних квартир.

Кожна квартира буде додатково укомплектована меблями і частково побутовою технікою.

Також у будинку передбачили протирадіаційне укриття із запасним виходом та вентиляцією, яке розраховане на 200 людей. На даху встановили 56 сонячних фотомодулів, які забезпечуватимуть загальнобудинкові потреби з освітлення.

В будинку є три ліфти, він пристосований для людей з інвалідністю. За словами виконроба Владислава Гонтара, житло здадуть в експлуатацію до кінця травня.


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Теги: Ковель, переселенці
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