Аварія на Волині: 13-річний підліток опинився в лікарні
Сьогодні, 11:02
У Володимирському районі на Волині слідчі з’ясовують обставини ДТП, в якій постраждав 13-річний мотоцикліст.
Автопригода трапилася учора, 9 квітня, близько 16:30 на вулиці Травневій у селі Овадне, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Хлопець, ймовірно, не впорався з керуванням мотоциклом, внаслідок чого з’їхав з дороги та перекинувся.
Внаслідок ДТП він отримав тілесні ушкодження, постраждалого шпиталізували.
Подія зареєстрована у журналі єдиного облізу заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.
Триває перевірка.
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Автопригода трапилася учора, 9 квітня, близько 16:30 на вулиці Травневій у селі Овадне, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Хлопець, ймовірно, не впорався з керуванням мотоциклом, внаслідок чого з’їхав з дороги та перекинувся.
Внаслідок ДТП він отримав тілесні ушкодження, постраждалого шпиталізували.
Подія зареєстрована у журналі єдиного облізу заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.
Триває перевірка.
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