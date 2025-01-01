Аварія на Волині: 13-річний підліток опинився в лікарні

У Володимирському районі на Волині слідчі з’ясовують обставини ДТП, в якій постраждав 13-річний мотоцикліст.Автопригода трапилася учора, 9 квітня, близько 16:30 на вулиці Травневій у селі Овадне, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.Хлопець, ймовірно, не впорався з керуванням мотоциклом, внаслідок чого з’їхав з дороги та перекинувся.Внаслідок ДТП він отримав тілесні ушкодження, постраждалого шпиталізували.Подія зареєстрована у журналі єдиного облізу заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.Триває перевірка.