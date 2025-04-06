Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року

Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
До 2030 року Кремль планує на окупованих територіях України розселити щонайменше 5 мільйонів росіян.

Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, пише LB.ua.

"В Ростові-на-Дону проходить форум "Интеграция-2025", де чиновники РФ та окупаційних адміністрацій брешуть про те, як "хорошо в стране совецкой жить". Проте там звучать цікаві цифри та плани", — пише він.

Зокрема, росіяни планують збільшити кількість людей на окупованих територіях до 10 млн осіб до 2030 року. Мова йде про ТОТ Запоріжжя, Херсонщини, Донеччини і Луганщини.

"На сьогодні реальна чисельність не доходить і до 5 млн. Де візьмуть ще 5 млн +? Правильно - завезуть з Росії. Ну й далі цікавий набір обіцянок та бахвальства. Знову анонсують "новый морской путь" Маріуполь - Бердянськ - Єйськ… Вже в серпні 2022 року анонсували. У вересні навіть пригнали один раз пором. І ... все. "Прелесть" в тому, що всі пороми - в Керчі. Вільних немає", — каже Андрющенко.

За словами Андрющенка, гауляйтер Маріуполя продовжує додавати кількість людей, які повернулися.

За його "даними", повернулось 329 тисяч маріупольців. Це майже стільки, скільки становило повнолітнє населення Маріуполя у 2014 році. А треба додати ще тих, хто залишався у Маріуполі, хто зараз в евакуації та хто загинув. Тобто демографія в окупантів на рівні забаганок отримати фінансування.

Окупаційна адміністрація Токмака на ТОТ Запоріжжя дала дозвіл на заселення російських військових у квартири місцевих жителів, які виїхали після окупації.

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Теги: Україна, росія, війна
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