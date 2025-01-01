СБУ затримала шпигуна в рясі з МП на Донеччині
Сьогодні, 11:36
СБУ затримала клірика УПЦ (МП), який погодився шпигувати для фсб на Донеччині в обмін на «евакуацію» його сім’ї до росії.
Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного агента фсб. Ним виявився 58-річний протоієрей Покровського вікаріатства УПЦ (МП), який коригував російські удари по українських захисниках.
За матеріалами справи, клірик був завербований фсб через свою доньку, яка живе в росії та писала листа путіну на отримання громадянства рф для її матері та сестри з України.
Після відправлення «кореспонденції» до кремля на фігуранта дистанційно вийшов співробітник російської спецслужби.
В обмін на співпрацю він пообіцяв протоієрею «евакуювати» його родину до рф з оформленням громадянства країни-агресора і допомогою «на перших порах».
Погодившись на «пропозицію», зрадник почав збирати інформацію про розташування запасних командних пунктів, укріпрайонів та логістичних центрів українських військ у Волноваському районі.
За координатами клірика окупанти планували застосувати проти Сил оборони цілий арсенал бойових засобів ураження: керовані авіабомби, ракетне озброєння та ствольну артилерію.
Співробітники СБУ зірвали ворожі наміри та затримали зрадника, не давши йому відправити «звіт» із розвідданими до фсб.
Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
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Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного агента фсб. Ним виявився 58-річний протоієрей Покровського вікаріатства УПЦ (МП), який коригував російські удари по українських захисниках.
За матеріалами справи, клірик був завербований фсб через свою доньку, яка живе в росії та писала листа путіну на отримання громадянства рф для її матері та сестри з України.
Після відправлення «кореспонденції» до кремля на фігуранта дистанційно вийшов співробітник російської спецслужби.
В обмін на співпрацю він пообіцяв протоієрею «евакуювати» його родину до рф з оформленням громадянства країни-агресора і допомогою «на перших порах».
Погодившись на «пропозицію», зрадник почав збирати інформацію про розташування запасних командних пунктів, укріпрайонів та логістичних центрів українських військ у Волноваському районі.
За координатами клірика окупанти планували застосувати проти Сил оборони цілий арсенал бойових засобів ураження: керовані авіабомби, ракетне озброєння та ствольну артилерію.
Співробітники СБУ зірвали ворожі наміри та затримали зрадника, не давши йому відправити «звіт» із розвідданими до фсб.
Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
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