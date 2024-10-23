У Ковелі опалення вимкнуть 15 квітня

У Ковелі опалення вимкнуть 15 квітня
Ковельська влада ухвалила рішення про припинення в місті опалювального сезону із 15 квітня.

Про це в телеграмі повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.

Сьогодні, 10 квітня, на засіданні виконавчого комітету прийняли рішення про завершення опалювального сезону 2024-2025 років у Ковельській громаді з 15 квітня. Наступного тижня очікується підвищення температури повітря. Необхідність обігрівати оселі мешканців громади, навчальні та медичні заклади аж до середини квітня виникла через різке похолодання.

Злагоджена робота комунальних служб та резерв необхідних ресурсів забезпечили стабільну роботу котелень. Теплопостачальні підприємства, суб’єкти господарювання усіх форм власності (виробники та виконавці послуг з теплопостачання) мають ще декілька днів на завершення необхідних заходів для припинення постачання тепла.

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Теги: опалення, Волинь
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