На Сумщині загинув Герой з Волині Олександр Шкабко

На Сумщині загинув Герой з Волині Олександр Шкабко
На війні загинув Герой з Волині Олександр Шкабко.

Про це повідомили у Прилісненській громаді.

"Війна не припиняє приносити трагічні звістки. На жаль, 8 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання у Сумській області загинув житель села Серхів, 33-річний Шкабко Олександр Володимирович.

Непроста доля у Олександра… У чотири роки Саша втратив тата, у 2013 році померла мама, лишився повним сиротою. Не дивлячись на всі життєві випробування, у липні 2024 року став на захист рідної землі, у лавах Збройних сил України. Захищав Батьківщину від ворога на різних напрямах, обірвалося життя далеко від рідного дому…

Висловлюємо щирі співчуття всім хто знав Олександра. Ми всі розділяємо цей невимовний біль втрати та скорботи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату та час зустрічі і поховання Героя буде повідомлено пізніше.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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