На Сумщині загинув Герой з Волині Олександр Шкабко

Олександр Шкабко.



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"Війна не припиняє приносити трагічні звістки. На жаль, 8 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання у Сумській області загинув житель села Серхів, 33-річний Шкабко Олександр Володимирович.



Непроста доля у Олександра… У чотири роки Саша втратив тата, у 2013 році померла мама, лишився повним сиротою. Не дивлячись на всі життєві випробування, у липні 2024 року став на захист рідної землі, у лавах Збройних сил України. Захищав Батьківщину від ворога на різних напрямах, обірвалося життя далеко від рідного дому…



Висловлюємо щирі співчуття всім хто знав Олександра. Ми всі розділяємо цей невимовний біль втрати та скорботи", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату та час зустрічі і поховання Героя буде повідомлено пізніше.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Прилісненській громаді."Війна не припиняє приносити трагічні звістки. На жаль, 8 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання у Сумській області загинув житель села Серхів, 33-річний Шкабко Олександр Володимирович.Непроста доля у Олександра… У чотири роки Саша втратив тата, у 2013 році померла мама, лишився повним сиротою. Не дивлячись на всі життєві випробування, у липні 2024 року став на захист рідної землі, у лавах Збройних сил України. Захищав Батьківщину від ворога на різних напрямах, обірвалося життя далеко від рідного дому…Висловлюємо щирі співчуття всім хто знав Олександра. Ми всі розділяємо цей невимовний біль втрати та скорботи", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату та час зустрічі і поховання Героя буде повідомлено пізніше.

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