Водоканал у місті на Волині хочуть обладнати сонячною електростанцією

В рамках другого етапу проєкту «НЕФКО» із його представниками зустрівся мер НововолинськаПро це Пальонка повідомив у телеграмі.У громаду завітали головний інженер проєктута інженер. На зустрічі також були присутні директор КП «Володимирводоканал»та представники територіального медичного об’єднання.Планується, що за допомогою проєкту «НЕФКО» у Володимирі будуть проведені роботи з термомодернізації ряду приміщень ТМО та встановлення сонячних панелей на будівлях водоканалу.Обговорили майбутній план дій щодо обстеження об’єктів, які будуть реалізовуватися в рамках проєкту, та подальший прорахунок кошторису.Участь у даній програмі є дуже важливою для нашої громади та позитивно вплине на її розвиток. Сам особисто підтримую та куруватиму проєкт, який дасть змогу залучити додаткові інвестиції та зекономити енерговитрати.