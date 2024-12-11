Водоканал у місті на Волині хочуть обладнати сонячною електростанцією

Водоканал у місті на Волині хочуть обладнати сонячною електростанцією
В рамках другого етапу проєкту «НЕФКО» із його представниками зустрівся мер Нововолинська Ігор Пальонка.

Про це Пальонка повідомив у телеграмі.

У громаду завітали головний інженер проєкту Олексій Верба та інженер Ігор Рибіцький. На зустрічі також були присутні директор КП «Володимирводоканал» Сергій Луцюк та представники територіального медичного об’єднання.

Планується, що за допомогою проєкту «НЕФКО» у Володимирі будуть проведені роботи з термомодернізації ряду приміщень ТМО та встановлення сонячних панелей на будівлях водоканалу.

Обговорили майбутній план дій щодо обстеження об’єктів, які будуть реалізовуватися в рамках проєкту, та подальший прорахунок кошторису.

Участь у даній програмі є дуже важливою для нашої громади та позитивно вплине на її розвиток. Сам особисто підтримую та куруватиму проєкт, який дасть змогу залучити додаткові інвестиції та зекономити енерговитрати.

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Теги: електроенергія, Волинь
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