Замість виїхати за кордон, юнак записався до волинської бригади ЗСУ

Коли на початку весни 2014 року почалася російська агресія щодо Українибуло дев’ять років.Тоді його батько –-старший (музикант за освітою!) – пішов захищати Україну, повідомляє у фейсбуці волинська 100 окрема механізована бригада.У лютому 2022-го – коли почалося повномасштабне вторгнення – хлопцеві ще не було й 17-ти. Він вчився у Житомирському фаховому коледжі культури і мистецтв імені Івана Огієнка, де опановував спеціальність «аудіовізуальне мистецтво та виробництво».А влітку 2024-го – в день вручення дипломів – 19-річний Андрій добровольцем пішов до ТЦК. Вже понад пів року талановитий юнак з неабияким художнім хистом служить у лавах «Сталевої Сотки». В одній бригаді з батьком – головним сержантом самохідного артилерійського дивізіону.