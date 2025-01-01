Замість виїхати за кордон, юнак записався до волинської бригади ЗСУ
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Коли на початку весни 2014 року почалася російська агресія щодо України Андрію Нестеренку було дев’ять років.
Тоді його батько – Андрій Нестеренко-старший (музикант за освітою!) – пішов захищати Україну, повідомляє у фейсбуці волинська 100 окрема механізована бригада.
У лютому 2022-го – коли почалося повномасштабне вторгнення – хлопцеві ще не було й 17-ти. Він вчився у Житомирському фаховому коледжі культури і мистецтв імені Івана Огієнка, де опановував спеціальність «аудіовізуальне мистецтво та виробництво».
А влітку 2024-го – в день вручення дипломів – 19-річний Андрій добровольцем пішов до ТЦК. Вже понад пів року талановитий юнак з неабияким художнім хистом служить у лавах «Сталевої Сотки». В одній бригаді з батьком – головним сержантом самохідного артилерійського дивізіону.
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Тоді його батько – Андрій Нестеренко-старший (музикант за освітою!) – пішов захищати Україну, повідомляє у фейсбуці волинська 100 окрема механізована бригада.
У лютому 2022-го – коли почалося повномасштабне вторгнення – хлопцеві ще не було й 17-ти. Він вчився у Житомирському фаховому коледжі культури і мистецтв імені Івана Огієнка, де опановував спеціальність «аудіовізуальне мистецтво та виробництво».
А влітку 2024-го – в день вручення дипломів – 19-річний Андрій добровольцем пішов до ТЦК. Вже понад пів року талановитий юнак з неабияким художнім хистом служить у лавах «Сталевої Сотки». В одній бригаді з батьком – головним сержантом самохідного артилерійського дивізіону.
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