Замість виїхати за кордон, юнак записався до волинської бригади ЗСУ

Замість виїхати за кордон, юнак записався до волинської бригади ЗСУ
Коли на початку весни 2014 року почалася російська агресія щодо України Андрію Нестеренку було дев’ять років.

Тоді його батько – Андрій Нестеренко-старший (музикант за освітою!) – пішов захищати Україну, повідомляє у фейсбуці волинська 100 окрема механізована бригада.

У лютому 2022-го – коли почалося повномасштабне вторгнення – хлопцеві ще не було й 17-ти. Він вчився у Житомирському фаховому коледжі культури і мистецтв імені Івана Огієнка, де опановував спеціальність «аудіовізуальне мистецтво та виробництво».

А влітку 2024-го – в день вручення дипломів – 19-річний Андрій добровольцем пішов до ТЦК. Вже понад пів року талановитий юнак з неабияким художнім хистом служить у лавах «Сталевої Сотки». В одній бригаді з батьком – головним сержантом самохідного артилерійського дивізіону.


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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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