Синоптики анонсували повернення весни: буде до 17° тепла





Про це повідомила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ефірі національного телемарафону, пише



За її словами, холодна погода, яка спостерігається зараз, спричинена впливом арктичної повітряної маси і атмосферного фронту.



Надалі ж цей атмосферний фронт просуватиметься до південно-східних регіонів і там також очікуються опади змішаної фази – переважно мокрий сніг.



Речниця також зазначила, що найближчої ночі над південно-східними та частково центральними регіонами України може утворитися локальний циклон. Це пов’язано з тим, що атмосферний фронт, який наближається, зустріне на своїй хвилі теплішу повітряну масу. Тому більш інтенсивні опади можуть бути у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській областях, а також, частково, в Полтавській. Укргідрометцентр обіцяє уточнювати цю інформацію.



Птуха повідомила, що надалі в Україні очікуються вищі температурні показники.



"З заходу надходять атмосферні фронти, спочатку на захід вони принесуть також опади змішаної фази, але вже після цих опадів у західних областях в суботу буде більш високе значення температури. А ось в неділю вже більша частина території України, в принципі, відчує, що весняна погода повертається.



Опади будуть поступово припинятися. Наступний тиждень вже обіцяє бути з весняними, досить класичними, температурами. У більшості регіонів буде від 13°С до 17°С, починаючи вже з вівторка, 15 квітня", - зазначила вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підвищення температурних показників очікується в Україні з наступного тижня.Про це повідомила речниця Укргідрометцентрув ефірі національного телемарафону, пише Українська правда За її словами, холодна погода, яка спостерігається зараз, спричинена впливом арктичної повітряної маси і атмосферного фронту.Надалі ж цей атмосферний фронт просуватиметься до південно-східних регіонів і там також очікуються опади змішаної фази – переважно мокрий сніг.Речниця також зазначила, що найближчої ночі над південно-східними та частково центральними регіонами України може утворитися локальний циклон. Це пов’язано з тим, що атмосферний фронт, який наближається, зустріне на своїй хвилі теплішу повітряну масу. Тому більш інтенсивні опади можуть бути у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській областях, а також, частково, в Полтавській. Укргідрометцентр обіцяє уточнювати цю інформацію.Птуха повідомила, що надалі в Україні очікуються вищі температурні показники."З заходу надходять атмосферні фронти, спочатку на захід вони принесуть також опади змішаної фази, але вже після цих опадів у західних областях в суботу буде більш високе значення температури. А ось в неділю вже більша частина території України, в принципі, відчує, що весняна погода повертається.Опади будуть поступово припинятися. Наступний тиждень вже обіцяє бути з весняними, досить класичними, температурами. У більшості регіонів буде від 13°С до 17°С, починаючи вже з вівторка, 15 квітня", - зазначила вона.

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