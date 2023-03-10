Синоптики анонсували повернення весни: буде до 17° тепла
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Підвищення температурних показників очікується в Україні з наступного тижня.
Про це повідомила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ефірі національного телемарафону, пише Українська правда.
За її словами, холодна погода, яка спостерігається зараз, спричинена впливом арктичної повітряної маси і атмосферного фронту.
Надалі ж цей атмосферний фронт просуватиметься до південно-східних регіонів і там також очікуються опади змішаної фази – переважно мокрий сніг.
Речниця також зазначила, що найближчої ночі над південно-східними та частково центральними регіонами України може утворитися локальний циклон. Це пов’язано з тим, що атмосферний фронт, який наближається, зустріне на своїй хвилі теплішу повітряну масу. Тому більш інтенсивні опади можуть бути у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській областях, а також, частково, в Полтавській. Укргідрометцентр обіцяє уточнювати цю інформацію.
Птуха повідомила, що надалі в Україні очікуються вищі температурні показники.
"З заходу надходять атмосферні фронти, спочатку на захід вони принесуть також опади змішаної фази, але вже після цих опадів у західних областях в суботу буде більш високе значення температури. А ось в неділю вже більша частина території України, в принципі, відчує, що весняна погода повертається.
Опади будуть поступово припинятися. Наступний тиждень вже обіцяє бути з весняними, досить класичними, температурами. У більшості регіонів буде від 13°С до 17°С, починаючи вже з вівторка, 15 квітня", - зазначила вона.
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Про це повідомила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ефірі національного телемарафону, пише Українська правда.
За її словами, холодна погода, яка спостерігається зараз, спричинена впливом арктичної повітряної маси і атмосферного фронту.
Надалі ж цей атмосферний фронт просуватиметься до південно-східних регіонів і там також очікуються опади змішаної фази – переважно мокрий сніг.
Речниця також зазначила, що найближчої ночі над південно-східними та частково центральними регіонами України може утворитися локальний циклон. Це пов’язано з тим, що атмосферний фронт, який наближається, зустріне на своїй хвилі теплішу повітряну масу. Тому більш інтенсивні опади можуть бути у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській областях, а також, частково, в Полтавській. Укргідрометцентр обіцяє уточнювати цю інформацію.
Птуха повідомила, що надалі в Україні очікуються вищі температурні показники.
"З заходу надходять атмосферні фронти, спочатку на захід вони принесуть також опади змішаної фази, але вже після цих опадів у західних областях в суботу буде більш високе значення температури. А ось в неділю вже більша частина території України, в принципі, відчує, що весняна погода повертається.
Опади будуть поступово припинятися. Наступний тиждень вже обіцяє бути з весняними, досить класичними, температурами. У більшості регіонів буде від 13°С до 17°С, починаючи вже з вівторка, 15 квітня", - зазначила вона.
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