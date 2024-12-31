Посмертну нагороду волинського воїна вручили його мамі
Сьогодні, 13:59
Військовослужбовця Георгія Семенюка із Павлівської громади на Волині, який віддав життя за Україну, було посмертно нагороджено орденом «За мужність» III ступеня.
Про це повідомила Павлівська громада.
Нагороду передали його матері Ользі Семенюк представники військового комісаріату та місцевої влади.
Вручення здійснив головний сержант Артур Юрчук, інструктор відділу рекрутингу третього відділу Володимир-Волинського районного ТЦК та СП.
Разом із ним до родини Героя приїхали голова сільської ради Андрій Сапожник та староста Старопорицького старостинського округу Тетяна Єдинак.
Вручення відбулося вдома — у стінах, де жив Герой, де зростала його мужність, і де сьогодні залишилась пам’ять про нього.
Це була тиха, але надзвичайно важлива мить — коли біль втрати стикається з гордістю за подвиг сина, за його незламність і жертовність.
«Висловлюємо щирі співчуття та вклоняємося у глибокій шані перед матір'ю Георгія Семенюка та всіма матерями, які виростили Героїв. Георгій Семенюк — назавжди у строю. Вічна слава. Вічна пам’ять», - зазначили у громаді.
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Про це повідомила Павлівська громада.
Нагороду передали його матері Ользі Семенюк представники військового комісаріату та місцевої влади.
Вручення здійснив головний сержант Артур Юрчук, інструктор відділу рекрутингу третього відділу Володимир-Волинського районного ТЦК та СП.
Разом із ним до родини Героя приїхали голова сільської ради Андрій Сапожник та староста Старопорицького старостинського округу Тетяна Єдинак.
Вручення відбулося вдома — у стінах, де жив Герой, де зростала його мужність, і де сьогодні залишилась пам’ять про нього.
Це була тиха, але надзвичайно важлива мить — коли біль втрати стикається з гордістю за подвиг сина, за його незламність і жертовність.
«Висловлюємо щирі співчуття та вклоняємося у глибокій шані перед матір'ю Георгія Семенюка та всіма матерями, які виростили Героїв. Георгій Семенюк — назавжди у строю. Вічна слава. Вічна пам’ять», - зазначили у громаді.
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