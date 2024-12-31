Посмертну нагороду волинського воїна вручили його мамі

Посмертну нагороду волинського воїна вручили його мамі
Військовослужбовця Георгія Семенюка із Павлівської громади на Волині, який віддав життя за Україну, було посмертно нагороджено орденом «За мужність» III ступеня.

Про це повідомила Павлівська громада.

Нагороду передали його матері Ользі Семенюк представники військового комісаріату та місцевої влади.

Вручення здійснив головний сержант Артур Юрчук, інструктор відділу рекрутингу третього відділу Володимир-Волинського районного ТЦК та СП.

Разом із ним до родини Героя приїхали голова сільської ради Андрій Сапожник та староста Старопорицького старостинського округу Тетяна Єдинак.

Вручення відбулося вдома — у стінах, де жив Герой, де зростала його мужність, і де сьогодні залишилась пам’ять про нього.

Це була тиха, але надзвичайно важлива мить — коли біль втрати стикається з гордістю за подвиг сина, за його незламність і жертовність.
Посмертну нагороду волинського воїна вручили його мамі

«Висловлюємо щирі співчуття та вклоняємося у глибокій шані перед матір'ю Георгія Семенюка та всіма матерями, які виростили Героїв. Георгій Семенюк — назавжди у строю. Вічна слава. Вічна пам’ять», - зазначили у громаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: нагорода, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судитимуть окупантів, які в Ізюмі катували і ґвалтували матір українського правоохоронця
Сьогодні, 14:04
Посмертну нагороду волинського воїна вручили його мамі
Сьогодні, 13:59
Синоптики анонсували повернення весни: буде до 17° тепла
Сьогодні, 13:44
Замість виїхати за кордон, юнак записався до волинської бригади ЗСУ
Сьогодні, 13:23
Росія і США обмінялися засудженими: з колонії звільнили росіянку, яка задонатила для України менш ніж $100
Сьогодні, 13:07
Схожі новини
Зеленський нагородив ексдепутата з Волині, який пішов на війну Зеленський нагородив ексдепутата з Волині, який пішов на війну
09 квітня, 14:26
Воїна з Волині нагородили «Срібним хрестом» Воїна з Волині нагородили «Срібним хрестом»
20 лютого, 08:25
На Волині сім'ям загиблих воїнів вручили посмертні нагороди рідних. ФОТО На Волині сім'ям загиблих воїнів вручили посмертні нагороди рідних. ФОТО
31 грудня, 2024, 01:15
Поліцейські з Волині отримали нагороди Міноборони Поліцейські з Волині отримали нагороди Міноборони
20 листопада, 2024, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Судитимуть окупантів, які в Ізюмі катували і ґвалтували матір українського правоохоронця
Сьогодні, 14:04
 0
Посмертну нагороду волинського воїна вручили його мамі
Сьогодні, 13:59
 0
Синоптики анонсували повернення весни: буде до 17° тепла
Сьогодні, 13:44
 0
Замість виїхати за кордон, юнак записався до волинської бригади ЗСУ
Сьогодні, 13:23
 0
Росія і США обмінялися засудженими: з колонії звільнили росіянку, яка задонатила для України менш ніж $100
Сьогодні, 13:07
 0
Медіа
відео
1/8