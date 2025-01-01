Синоптики попередили волинян про небезпечну зміну погоди





Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.



За даними синоптиків, вночі та вранці завтра, 11 квітня, очікуються заморозки в повітрі в Луцьку 2-4°, по області 0-5°. Рівень небезпечності – другий, помаранчевий.



Вночі та вранці на дорогах збережеться ожеледиця.



«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища.Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.За даними синоптиків, вночі та вранці завтра, 11 квітня, очікуються заморозки в повітрі в Луцьку 2-4°, по області 0-5°. Рівень небезпечності – другий, помаранчевий.Вночі та вранці на дорогах збережеться ожеледиця.«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - йдеться у повідомленні.

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