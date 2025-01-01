Синоптики попередили волинян про небезпечну зміну погоди
Сьогодні, 14:26
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища.
Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.
За даними синоптиків, вночі та вранці завтра, 11 квітня, очікуються заморозки в повітрі в Луцьку 2-4°, по області 0-5°. Рівень небезпечності – другий, помаранчевий.
Вночі та вранці на дорогах збережеться ожеледиця.
«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.
За даними синоптиків, вночі та вранці завтра, 11 квітня, очікуються заморозки в повітрі в Луцьку 2-4°, по області 0-5°. Рівень небезпечності – другий, помаранчевий.
Вночі та вранці на дорогах збережеться ожеледиця.
«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - йдеться у повідомленні.
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