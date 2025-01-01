Синоптики попередили волинян про небезпечну зміну погоди

Синоптики попередили волинян про небезпечну зміну погоди
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.

За даними синоптиків, вночі та вранці завтра, 11 квітня, очікуються заморозки в повітрі в Луцьку 2-4°, по області 0-5°. Рівень небезпечності – другий, помаранчевий.

Вночі та вранці на дорогах збережеться ожеледиця.

«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - йдеться у повідомленні.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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