Освітньо-театралізований квест про мінну небезпеку «Місія «ЗЕРНО» переносять на 17 квітня

Освітньо-театралізований квест про мінну небезпеку «Місія «ЗЕРНО» переносять на 17 квітня
У Луцьку проведуть унікальну подію для дітей – театралізований квест «Місія «ЗЕРНО».

Однак освітньо-театралізований квест про мінну небезпеку переносять на 17 квітня.

Таке спільне рішення організатори події: платформа «Алгоритм дій», театр «Гармидер» та Головне управління ДСНС України у Волинській області ухвалили через різке погіршення погодних умов.

Тож ті групи школярів, які подалися на участь у квесті за попередньою реєстрацією, організатори чекатимуть на локації біля скверу «Зерно», що на вулиці Лесі Українки, 52, – вже не 11 квітня, а в четвер, 17 квітня!.

Цього дня у формі театралізованого квесту 11-14 річні школярі довідаються про мінну небезпеку та роботу рятувальників-саперів, про те, чому нашу землю необхідно звільняти від отруйних мін війни і як правильно поводитися з підозрілими предметами, кого і як про це сповіщати.

А фахівці ДСНС познайомлять дітей з обладнанням, яке рятує життя.
Всі дитячі групи, що братимуть участь у квесті біля скульптури «Зерно», що збирає з допомогою QR-коду на розмінування українських земель, чекатимуть відзнаки, смаколики і подарунки.

Зустрінемося на квесті «Місія «ЗЕРНО» 17 квітня!
Освітньо-театралізований квест про мінну небезпеку «Місія «ЗЕРНО» переносять на 17 квітня


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