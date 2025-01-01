Освітньо-театралізований квест про мінну небезпеку «Місія «ЗЕРНО» переносять на 17 квітня

У Луцьку проведуть унікальну подію для дітей – театралізований квест «Місія «ЗЕРНО».Однак освітньо-театралізований квест про мінну небезпеку переносять на 17 квітня.Таке спільне рішення організатори події: платформа «Алгоритм дій», театр «Гармидер» та Головне управління ДСНС України у Волинській області ухвалили через різке погіршення погодних умов.Тож ті групи школярів, які подалися на участь у квесті за попередньою реєстрацією, організатори чекатимуть на локації біля скверу «Зерно», що на вулиці Лесі Українки, 52, – вже не 11 квітня, а в четвер, 17 квітня!.Цього дня у формі театралізованого квесту 11-14 річні школярі довідаються про мінну небезпеку та роботу рятувальників-саперів, про те, чому нашу землю необхідно звільняти від отруйних мін війни і як правильно поводитися з підозрілими предметами, кого і як про це сповіщати.А фахівці ДСНС познайомлять дітей з обладнанням, яке рятує життя.Всі дитячі групи, що братимуть участь у квесті біля скульптури «Зерно», що збирає з допомогою QR-коду на розмінування українських земель, чекатимуть відзнаки, смаколики і подарунки.Зустрінемося на квесті «Місія «ЗЕРНО» 17 квітня!