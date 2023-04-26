У Львові чоловіка госпіталізували з ботулізмом після того, як він поїв домашньої ковбаси





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У чоловіка були нудота, порушення мови, ковтання, координації рухів тощо. Йому терміново ввели протиботулінічну сироватку.



Як повідомила завідувачка 4-го діагностичного відділення лікарні Таміла Алексанян, ймовірною причиною отруєння стала домашня ковбаса. Крім пацієнта, цю ковбасу більше ніхто не вживав. Через два дні після цього йому стало погано. Увечері 8 квітня чоловіка госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні і ввели протиботулінічну канадську сироватку, яка вводиться один раз. Після цього стан пацієнта поліпшився.



Завідувач реанімаційного відділення лікарні Віктор Токарєв додав, що зараз стан пацієнта з позитивною динамікою і сьогодні або завтра його переведуть з реанімації у відділення для подальшого лікування.



У Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб повідомили, що спеціалісти Центру проводять епідеміологічне розслідування випадку. Зразки біоматеріалу передані до лабораторії особливо небезпечних інфекцій для підтвердження діагнозу.



Як повідомляють у Центрі громадського здоров'я, ботулізм — це харчове отруєння, що може призвести до тяжких наслідків. Водночас, у більшості випадків можна уникнути ботулізму, якщо дотримуватися простих харчових правил.



Причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування м'яса, риби, рідше — овочів. Потенційно небезпечними є усі консервовані продукти, які були погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігались неналежним чином.



Також ботулізм може виникнути внаслідок споживання в'яленої чи копченої риби та будь-яких виробів з м'яса (ковбаси, шинки тощо). Найчастіше причиною ботулізму стають в'ялені або копчені продукти домашнього приготування, проте реєструються і випадки хвороби після вживання продуктів вироблених у промислових умовах. Це трапляється у випадку не дотримання відповідних вимог під час заготівлі, переробки чи зберігання продукту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За словами пацієнта, він їв сиров’ялену ковбасу домашнього приготування.Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб та на сайті ZAXID.NET.У чоловіка були нудота, порушення мови, ковтання, координації рухів тощо. Йому терміново ввели протиботулінічну сироватку.Як повідомила завідувачка 4-го діагностичного відділення лікарні, ймовірною причиною отруєння стала домашня ковбаса. Крім пацієнта, цю ковбасу більше ніхто не вживав. Через два дні після цього йому стало погано. Увечері 8 квітня чоловіка госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні і ввели протиботулінічну канадську сироватку, яка вводиться один раз. Після цього стан пацієнта поліпшився.Завідувач реанімаційного відділення лікарнідодав, що зараз стан пацієнта з позитивною динамікою і сьогодні або завтра його переведуть з реанімації у відділення для подальшого лікування.У Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб повідомили, що спеціалісти Центру проводять епідеміологічне розслідування випадку. Зразки біоматеріалу передані до лабораторії особливо небезпечних інфекцій для підтвердження діагнозу.Як повідомляють у Центрі громадського здоров'я, ботулізм — це харчове отруєння, що може призвести до тяжких наслідків. Водночас, у більшості випадків можна уникнути ботулізму, якщо дотримуватися простих харчових правил.Причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування м'яса, риби, рідше — овочів. Потенційно небезпечними є усі консервовані продукти, які були погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігались неналежним чином.Також ботулізм може виникнути внаслідок споживання в'яленої чи копченої риби та будь-яких виробів з м'яса (ковбаси, шинки тощо). Найчастіше причиною ботулізму стають в'ялені або копчені продукти домашнього приготування, проте реєструються і випадки хвороби після вживання продуктів вироблених у промислових умовах. Це трапляється у випадку не дотримання відповідних вимог під час заготівлі, переробки чи зберігання продукту.

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