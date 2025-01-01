Зеленський пояснив, чим для України важливе 30-денне перемир'я з росією





Так відповів президент Володимир Зеленський на питання кореспондента



За його словами, встановлення часових рамок у питанні перемир'я дозволять тиснути на Російську Федерацію.



"Якщо у вас буде припинення вогню не зрозуміло на який термін - це заморожений конфлікт, а якщо є якісь терміни - це не значить, що треба все встигнути або можна все встигнути в перший термін. Може бути пролонгація, але важливо, що є термін, за який треба відповідати всім сторонам", - сказав Зеленський.



На його думку, можна написати план щодо того, що має бути виконано за термін перемир'я.



"Я вважаю, що це правильні кроки. Вони стимулюють робити щось до закінчення війни", - розповів він.



Переговорний процес щодо завершення війни



Минулого місяця Сполучені Штати Америки провели декілька зустрічей з делегацією України та Росії. За результатами цих зустрічей Штати виступили посередником у перемовинах щодо перемир'я і запропонували 30-денне припинення вогню.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Встановлення чіткого терміну перемир'я з Росією є дуже важливим для України.Так відповів президентна питання кореспондента РБК-Україна За його словами, встановлення часових рамок у питанні перемир'я дозволять тиснути на Російську Федерацію."Якщо у вас буде припинення вогню не зрозуміло на який термін - це заморожений конфлікт, а якщо є якісь терміни - це не значить, що треба все встигнути або можна все встигнути в перший термін. Може бути пролонгація, але важливо, що є термін, за який треба відповідати всім сторонам", - сказав Зеленський.На його думку, можна написати план щодо того, що має бути виконано за термін перемир'я."Я вважаю, що це правильні кроки. Вони стимулюють робити щось до закінчення війни", - розповів він.Минулого місяця Сполучені Штати Америки провели декілька зустрічей з делегацією України та Росії. За результатами цих зустрічей Штати виступили посередником у перемовинах щодо перемир'я і запропонували 30-денне припинення вогню.

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