Зеленський пояснив, чим для України важливе 30-денне перемир'я з росією

Зеленський пояснив, чим для України важливе 30-денне перемир'я з росією
Встановлення чіткого терміну перемир'я з Росією є дуже важливим для України.

Так відповів президент Володимир Зеленський на питання кореспондента РБК-Україна.

За його словами, встановлення часових рамок у питанні перемир'я дозволять тиснути на Російську Федерацію.

"Якщо у вас буде припинення вогню не зрозуміло на який термін - це заморожений конфлікт, а якщо є якісь терміни - це не значить, що треба все встигнути або можна все встигнути в перший термін. Може бути пролонгація, але важливо, що є термін, за який треба відповідати всім сторонам", - сказав Зеленський.

На його думку, можна написати план щодо того, що має бути виконано за термін перемир'я.

"Я вважаю, що це правильні кроки. Вони стимулюють робити щось до закінчення війни", - розповів він.

Переговорний процес щодо завершення війни

Минулого місяця Сполучені Штати Америки провели декілька зустрічей з делегацією України та Росії. За результатами цих зустрічей Штати виступили посередником у перемовинах щодо перемир'я і запропонували 30-денне припинення вогню.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Маркетплейси хочуть зобов’язати звітувати в податкову про онлайн-продавців, - ЗМІ
Сьогодні, 17:10
На Волині двоє браконьєрів отримали 130 тисяч штрафу за вбивство червонокнижного лося
Сьогодні, 16:47
Зеленський пояснив, чим для України важливе 30-денне перемир'я з росією
Сьогодні, 16:08
На Волині затримали військовослужбовця, який пішов у СЗЧ та займався збутом психотропів.
Сьогодні, 15:40
У Львові чоловіка госпіталізували з ботулізмом після того, як він поїв домашньої ковбаси
Сьогодні, 15:16
Схожі новини
Судитимуть окупантів, які в Ізюмі катували і ґвалтували матір українського правоохоронця Судитимуть окупантів, які в Ізюмі катували і ґвалтували матір українського правоохоронця
Сьогодні, 14:04
Росія і США обмінялися засудженими: з колонії звільнили росіянку, яка задонатила для України менш ніж $100 Росія і США обмінялися засудженими: з колонії звільнили росіянку, яка задонатила для України менш ніж $100
Сьогодні, 13:07
На Сумщині загинув Герой з Волині Олександр Шкабко На Сумщині загинув Герой з Волині Олександр Шкабко
Сьогодні, 12:46
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Сьогодні, 11:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Маркетплейси хочуть зобов’язати звітувати в податкову про онлайн-продавців, - ЗМІ
Сьогодні, 17:10
 0
На Волині двоє браконьєрів отримали 130 тисяч штрафу за вбивство червонокнижного лося
Сьогодні, 16:47
 0
Зеленський пояснив, чим для України важливе 30-денне перемир'я з росією
Сьогодні, 16:08
 0
На Волині затримали військовослужбовця, який пішов у СЗЧ та займався збутом психотропів.
Сьогодні, 15:40
 0
У Львові чоловіка госпіталізували з ботулізмом після того, як він поїв домашньої ковбаси
Сьогодні, 15:16
 0
Медіа
відео
1/8