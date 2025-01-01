Зеленський пояснив, чим для України важливе 30-денне перемир'я з росією
Сьогодні, 16:08
Встановлення чіткого терміну перемир'я з Росією є дуже важливим для України.
Так відповів президент Володимир Зеленський на питання кореспондента РБК-Україна.
За його словами, встановлення часових рамок у питанні перемир'я дозволять тиснути на Російську Федерацію.
"Якщо у вас буде припинення вогню не зрозуміло на який термін - це заморожений конфлікт, а якщо є якісь терміни - це не значить, що треба все встигнути або можна все встигнути в перший термін. Може бути пролонгація, але важливо, що є термін, за який треба відповідати всім сторонам", - сказав Зеленський.
На його думку, можна написати план щодо того, що має бути виконано за термін перемир'я.
"Я вважаю, що це правильні кроки. Вони стимулюють робити щось до закінчення війни", - розповів він.
Переговорний процес щодо завершення війни
Минулого місяця Сполучені Штати Америки провели декілька зустрічей з делегацією України та Росії. За результатами цих зустрічей Штати виступили посередником у перемовинах щодо перемир'я і запропонували 30-денне припинення вогню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Так відповів президент Володимир Зеленський на питання кореспондента РБК-Україна.
За його словами, встановлення часових рамок у питанні перемир'я дозволять тиснути на Російську Федерацію.
"Якщо у вас буде припинення вогню не зрозуміло на який термін - це заморожений конфлікт, а якщо є якісь терміни - це не значить, що треба все встигнути або можна все встигнути в перший термін. Може бути пролонгація, але важливо, що є термін, за який треба відповідати всім сторонам", - сказав Зеленський.
На його думку, можна написати план щодо того, що має бути виконано за термін перемир'я.
"Я вважаю, що це правильні кроки. Вони стимулюють робити щось до закінчення війни", - розповів він.
Переговорний процес щодо завершення війни
Минулого місяця Сполучені Штати Америки провели декілька зустрічей з делегацією України та Росії. За результатами цих зустрічей Штати виступили посередником у перемовинах щодо перемир'я і запропонували 30-денне припинення вогню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині двоє браконьєрів отримали 130 тисяч штрафу за вбивство червонокнижного лося
Сьогодні, 16:47
Зеленський пояснив, чим для України важливе 30-денне перемир'я з росією
Сьогодні, 16:08
На Волині затримали військовослужбовця, який пішов у СЗЧ та займався збутом психотропів.
Сьогодні, 15:40
У Львові чоловіка госпіталізували з ботулізмом після того, як він поїв домашньої ковбаси
Сьогодні, 15:16