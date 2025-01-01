Маркетплейси хочуть зобов’язати звітувати в податкову про онлайн-продавців, - ЗМІ

Ніна Южаніна заявила, що Міністерство фінансів підготувало законопроєкт, за яким маркетплейси повинні будуть щорічно передавати в податкову дані про своїх користувачів.



Про це вона розповіла на своїй сторінці у Facebook, пише



Йдеться про користувачів, які торгують на таких платформах, як OLX, Prom, ROZETKA. За словами Южаніної, Мінфін хоче зобов’язати платформи передавати в податкову дані навіть за один продаж.



Також законопроєкт передбачає, що платформи стануть податковими агентами та будуть утримувати з отриманих доходів ПДФО та військовий збір.



Як стверджує Южаніна, Мінфін вибірково імплементує положення документів ЄС та ОЕСР. Зокрема, за словами депутатки, це стосується мінімальних порогів для передання даних.



Так, в країнах ЄС до податкової передаються дані лише по тих продавцях, дохід від продажу товарів яких перевищив 2000 євро або було здійснено 30 та більше продажів в рік, пояснила Южаніна.



Нагадаємо, Державна податкова служба заявила, що з 1 березня отримала інструмент, що дозволяє їй ідентифікувати громадян, які торгують через інтернет без державної реєстрації.



За даними податкової, лише за 20 днів її спеціалісти ідентифікували десятки тисяч платників податків і громадян, які отримували кошти за продаж товарів без державної реєстрації або без використання терміналів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Народна депутатказаявила, що Міністерство фінансів підготувало законопроєкт, за яким маркетплейси повинні будуть щорічно передавати в податкову дані про своїх користувачів.Про це вона розповіла на своїй сторінці у Facebook, пише Громадське Йдеться про користувачів, які торгують на таких платформах, як OLX, Prom, ROZETKA. За словами Южаніної, Мінфін хоче зобов’язати платформи передавати в податкову дані навіть за один продаж.Також законопроєкт передбачає, що платформи стануть податковими агентами та будуть утримувати з отриманих доходів ПДФО та військовий збір.Як стверджує Южаніна, Мінфін вибірково імплементує положення документів ЄС та ОЕСР. Зокрема, за словами депутатки, це стосується мінімальних порогів для передання даних.Так, в країнах ЄС до податкової передаються дані лише по тих продавцях, дохід від продажу товарів яких перевищив 2000 євро або було здійснено 30 та більше продажів в рік, пояснила Южаніна.Нагадаємо, Державна податкова служба заявила, що з 1 березня отримала інструмент, що дозволяє їй ідентифікувати громадян, які торгують через інтернет без державної реєстрації.За даними податкової, лише за 20 днів її спеціалісти ідентифікували десятки тисяч платників податків і громадян, які отримували кошти за продаж товарів без державної реєстрації або без використання терміналів.

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