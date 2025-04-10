Журналісти з'ясували, хто переконав Трампа призупинити підвищення тарифів

Говард Лютнік об’єднались, щоб закликати президента Дональда Трампа призупинити дію тарифів з огляду на ситуацію на фондовому ринку.



Про це повідомив анонімний представник адміністрації США у коментарі NBC News, пише



Як зазначає телеканал, найближче оточення Трампа почало бити на сполох щодо фінансових ринків.



Напередодні оголошення Трампа про призупинку деякі з його радників були майже в паніці щодо ситуації на фондових ринках, розповів співрозмовник телеканалу.



На цьому тлі, за словами джерела, Бессент і Лютнік виступили 9 квітня єдиним фронтом, закликаючи Трампа призупинити дію тарифів.



Телеканал наголошує, що ситуація з тарифами продемонструвала розкол у команді Трампа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр фінансів США Скотт Бессент і міністр торгівліоб’єднались, щоб закликати президентапризупинити дію тарифів з огляду на ситуацію на фондовому ринку.Про це повідомив анонімний представник адміністрації США у коментарі NBC News, пише "Європейська правда" Як зазначає телеканал, найближче оточення Трампа почало бити на сполох щодо фінансових ринків.Напередодні оголошення Трампа про призупинку деякі з його радників були майже в паніці щодо ситуації на фондових ринках, розповів співрозмовник телеканалу.На цьому тлі, за словами джерела, Бессент і Лютнік виступили 9 квітня єдиним фронтом, закликаючи Трампа призупинити дію тарифів.Телеканал наголошує, що ситуація з тарифами продемонструвала розкол у команді Трампа.

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