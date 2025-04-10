Журналісти з'ясували, хто переконав Трампа призупинити підвищення тарифів

Журналісти з'ясували, хто переконав Трампа призупинити підвищення тарифів
Міністр фінансів США Скотт Бессент і міністр торгівлі Говард Лютнік об’єднались, щоб закликати президента Дональда Трампа призупинити дію тарифів з огляду на ситуацію на фондовому ринку.

Про це повідомив анонімний представник адміністрації США у коментарі NBC News, пише "Європейська правда".

Як зазначає телеканал, найближче оточення Трампа почало бити на сполох щодо фінансових ринків.

Напередодні оголошення Трампа про призупинку деякі з його радників були майже в паніці щодо ситуації на фондових ринках, розповів співрозмовник телеканалу.

На цьому тлі, за словами джерела, Бессент і Лютнік виступили 9 квітня єдиним фронтом, закликаючи Трампа призупинити дію тарифів.

Телеканал наголошує, що ситуація з тарифами продемонструвала розкол у команді Трампа.

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Теги: Трамп, США
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