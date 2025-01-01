Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 11 квітня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, мокрий сніг, вдень помірний мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Вночі заморозки в повітрі 2-4°, температура вдень 4-6° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, мокрий сніг, вдень помірний мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 2-7° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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