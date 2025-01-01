Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 квітня





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Прогноз погоди на 11 квітня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, мокрий сніг, вдень помірний мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Вночі заморозки в повітрі 2-4°, температура вдень 4-6° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, мокрий сніг, вдень помірний мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 2-7° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 квітня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, мокрий сніг, вдень помірний мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Вночі заморозки в повітрі 2-4°, температура вдень 4-6° тепла.Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, мокрий сніг, вдень помірний мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 2-7° тепла.

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