Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 квітня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 квітня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 11 квітня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, мокрий сніг, вдень помірний мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Вночі заморозки в повітрі 2-4°, температура вдень 4-6° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, мокрий сніг, вдень помірний мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 2-7° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 11 квітня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, мокрий сніг, вдень помірний мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Вночі заморозки в повітрі 2-4°, температура вдень 4-6° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, мокрий сніг, вдень помірний мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 2-7° тепла.
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