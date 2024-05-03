Перед Великоднем курсуватиме додатковий потяг із Луцька до Києва

Перед Великоднем курсуватиме додатковий потяг із Луцька до Києва
В "Укрзалізниці" вирішили ппризначити додатковий рейс до Великодніх свят швидкісного поїзда "Інтерсіті" №755/756 Київ — Луцьк — Київ.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Потяг курсуватиме 17 квітня за таким розкладом:
- Київ → Луцьк: 07:21 – 13:00
- Луцьк → Київ: 16:29 – 22:17

Проміжні зупинки передбачені на станціях Фастів, Бердичів, Полонне, Шепетівка, Славута, Кривин, Здолбунів, Рівне, Ківерці.

"Маршрут обслуговуватиме двоповерховий електропоїзд Skoda з вагонами 1 та 2 класу та вагоном-буфетом, тому поїздка буде зручною, теплою та смачною", - повідомляють в "Укрзалізниці".

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Теги: Волинь, Луцьк, Великдень, Укрзалізниця
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