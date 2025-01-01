Від травм спричинених війною, помер воїн з Волині Віктор Демчук
Сьогодні, 21:58
І знову страшна звістка сколихнула Волинь та Старовижівську громаду… Відійшов у вічність воїн-захисник Віктор Демчук.
Про це повідомили на сторінці громади у фесбуці.
Від травм спричинених війною, завершилось земне життя жителя селища Стара Вижівка, старшого солдата Демчука Віктора.
Колона з тілом Віктора, вирушить з моргу міста Луцьк, завтра 11 квітня, орієнтовно о 12:00 год. та прибуде до нашого селища, орієнтовно о 14:00 год.
Інформація щодо часу та місця прощання з нашим Героєм буде оприлюднена завтра о 09:30 год.
Колектив Інформаційного агетства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.
Колона з тілом загиблого Героя сьогодні, орієнтовно о 21:00 год. прибуде до нашого селища. По вулицях, Ковельська, Незалежності, площа Миру, Соборності, Польова колона буде рухатись до рідного дому Віктора по вул. Володимирська.
Завтра, 11 квітня, о 12:20 год. від будинку Героя, по вулицях: Володимирська, Польова, Незалежності траурна колона вирушить до площі Миру де о 12:30 год. відбудеться громадська панахида. Далі по вулицях Соборності, Володимирська колона вирушить до Свято-Преображенського храму нашого селища, де о 13:00 год. відбудеться відспівування нашого Героя. Після цього по вулицях Володимирська, Польова будемо рухатися до селищного кладовища.
Просимо всіх небайдужих належно зустріти та провести в останню дорогу Героя!
В разі змін інформація буде оприлюднена додатково.
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Про це повідомили на сторінці громади у фесбуці.
Від травм спричинених війною, завершилось земне життя жителя селища Стара Вижівка, старшого солдата Демчука Віктора.
Колона з тілом Віктора, вирушить з моргу міста Луцьк, завтра 11 квітня, орієнтовно о 12:00 год. та прибуде до нашого селища, орієнтовно о 14:00 год.
Інформація щодо часу та місця прощання з нашим Героєм буде оприлюднена завтра о 09:30 год.
Колектив Інформаційного агетства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.
Колона з тілом загиблого Героя сьогодні, орієнтовно о 21:00 год. прибуде до нашого селища. По вулицях, Ковельська, Незалежності, площа Миру, Соборності, Польова колона буде рухатись до рідного дому Віктора по вул. Володимирська.
Завтра, 11 квітня, о 12:20 год. від будинку Героя, по вулицях: Володимирська, Польова, Незалежності траурна колона вирушить до площі Миру де о 12:30 год. відбудеться громадська панахида. Далі по вулицях Соборності, Володимирська колона вирушить до Свято-Преображенського храму нашого селища, де о 13:00 год. відбудеться відспівування нашого Героя. Після цього по вулицях Володимирська, Польова будемо рухатися до селищного кладовища.
Просимо всіх небайдужих належно зустріти та провести в останню дорогу Героя!
В разі змін інформація буде оприлюднена додатково.
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