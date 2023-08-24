На війні загинув старший сержант з Волині Петро Костюк
10 квітня, 23:18
Волинь та Зимнівська громада знову у скорботі. Надійшла страшна звітка про загибель на війні краянина.
Про це повідомив Зимнівський сільський голова В'ячеслав Католик.
"З глибоким сумом повідомляємо, що наша громада знову зазнала непоправної втрати. У боях за незалежність України загинув мешканець села Хобултова — старший сержант Петро Михайлович Костюк. Це вже друга втрата за останні дні… Біль від кожної такої звістки відгукується у серцях кожного з нас", - йдеться у дописі на сторінці очільника громади.
Про чин похорону буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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Про це повідомив Зимнівський сільський голова В'ячеслав Католик.
"З глибоким сумом повідомляємо, що наша громада знову зазнала непоправної втрати. У боях за незалежність України загинув мешканець села Хобултова — старший сержант Петро Михайлович Костюк. Це вже друга втрата за останні дні… Біль від кожної такої звістки відгукується у серцях кожного з нас", - йдеться у дописі на сторінці очільника громади.
Про чин похорону буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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