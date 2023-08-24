На війні загинув старший сержант з Волині Петро Костюк

На війні загинув старший сержант з Волині Петро Костюк
Волинь та Зимнівська громада знову у скорботі. Надійшла страшна звітка про загибель на війні краянина.

Про це повідомив Зимнівський сільський голова В'ячеслав Католик.

"З глибоким сумом повідомляємо, що наша громада знову зазнала непоправної втрати. У боях за незалежність України загинув мешканець села Хобултова — старший сержант Петро Михайлович Костюк. Це вже друга втрата за останні дні… Біль від кожної такої звістки відгукується у серцях кожного з нас", - йдеться у дописі на сторінці очільника громади.

Про чин похорону буде повідомлено додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Зимне, війна, загибель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
11 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На війні загинув старший сержант з Волині Петро Костюк
10 квітня, 23:18
На Житомирщині російський дрон влучив у багатоповерхівку, загинула людина. ФОТО
10 квітня, 22:44
Від травм спричинених війною, помер воїн з Волині Віктор Демчук
10 квітня, 21:58
Перед Великоднем курсуватиме додатковий потяг із Луцька до Києва
10 квітня, 21:16
Схожі новини
В Запоріжжі при не виявлених обставинах загинув військовий з Волині Валентин Литвинчук В Запоріжжі при не виявлених обставинах загинув військовий з Волині Валентин Литвинчук
24 серпня, 2023, 21:03
Напередодні попрощався з мамою: загинув воїн з Волині Антон Суліковський Напередодні попрощався з мамою: загинув воїн з Волині Антон Суліковський
10 квітня, 20:35
На Донеччині загинув 28-річний воїн з Волині Сергій Левчук На Донеччині загинув 28-річний воїн з Волині Сергій Левчук
27 березня, 21:57
Під Торецьком загинув воїн з Луцька Андрій Кінах Під Торецьком загинув воїн з Луцька Андрій Кінах
24 березня, 20:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
11 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На війні загинув старший сержант з Волині Петро Костюк
10 квітня, 23:18
 0
На Житомирщині російський дрон влучив у багатоповерхівку, загинула людина. ФОТО
10 квітня, 22:44
 0
Від травм спричинених війною, помер воїн з Волині Віктор Демчук
10 квітня, 21:58
 0
Перед Великоднем курсуватиме додатковий потяг із Луцька до Києва
10 квітня, 21:16
 0
Медіа
відео
1/8