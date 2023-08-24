На війні загинув старший сержант з Волині Петро Костюк

Волинь та Зимнівська громада знову у скорботі. Надійшла страшна звітка про загибель на війні краянина.Про це повідомив Зимнівський сільський голова"З глибоким сумом повідомляємо, що наша громада знову зазнала непоправної втрати. У боях за незалежність України загинув мешканець села Хобултова — старший сержант Петро Михайлович Костюк. Це вже друга втрата за останні дні… Біль від кожної такої звістки відгукується у серцях кожного з нас", - йдеться у дописі на сторінці очільника громади.Про чин похорону буде повідомлено додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.