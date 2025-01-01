11 квітня на Волині: гортаючи календар

11 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження ексголова Апеляційного суду Волинської області Петро Філюк.

Також день народження 11 квітня у громадської діячки Ольги Наход та журналістки, перекладачки Юлії Дерев’янчук.

У неділю, 11 квітня, іменини відзначають: Марко, Кирило, Остап, Іван, Ісак, Потап, Пилип, Євстахій.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
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