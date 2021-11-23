На Волині ледь не зіткнулися дві фури, винутваця оштрафували. ВІДЕО





Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волинської області.



9 квітня під час несення служби на дорожній станції патрульної поліції інспектори помітили, як водій вантажівки MAN на перехресті проігнорував вимогу дорожнього знаку 2.2 «Проїзд без зупинки заборонено».



Таке порушення призвело до створення аварійної ситуації — іншому водієві вантажівки довелося різко змінити швидкість руху, аби уникнути зіткнення.



Поліцейські оперативно зреагували, зупинили порушника та притягнули його до адміністративної відповідальності за ч. 5 ст. 122 (Створення аварійної ситуації) КУпАП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині притягнули до відповідальності водія вантажівки, який спричинив аварійну ситуацію.Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волинської області.9 квітня під час несення служби на дорожній станції патрульної поліції інспектори помітили, як водій вантажівки MAN на перехресті проігнорував вимогу дорожнього знаку 2.2 «Проїзд без зупинки заборонено».Таке порушення призвело до створення аварійної ситуації — іншому водієві вантажівки довелося різко змінити швидкість руху, аби уникнути зіткнення.Поліцейські оперативно зреагували, зупинили порушника та притягнули його до адміністративної відповідальності за ч. 5 ст. 122 (Створення аварійної ситуації) КУпАП.

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