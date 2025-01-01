На Волині на ринку побилися дві продавчині молочки, одну з низ судили





Про це стало відомо з вироку Любешівського районного суду, - пише



Підсудну звинуватили за ч. 1 статті 126 Кримінального кодексу України. Йдеться про побої та мордування. Вона своєї вини не визнала.



Як йдеться у матеріалах справи, обвинувачена приїхала на торгове місце молочного павільйону, де впродовж п`яти років продає свою продукцію, та побачила потерпілу, яка вже перебувала у павільйоні. Після чого підсудна виявила сміття на землі біля місця, де вона зазвичай розташовується для торгівлі і почала з'ясовувати з потерпілою для чого вона його згорнула у її бік. Між жінками виникла бійка. Після чого на місце події викликали поліцію.



У суді були допитані майже 10 свідків, які розповіли про події того дня. Декілька з них вказали, що словесні конфлікти між обвинуваченою та потерпілою чули і раніше, це було на основі їх конкуренції з продажу молочної продукції. Між жінками були неприязні відносини, вони постійно конфліктували.



Під час судового засідання обидві жінки звинувачували одна одну в побитті. Проте факт побиття потерпілої засудженої так і не встановили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянку, яка побила іншу жінку на Любешівському ринку у червні минулого року, засудили. Їй призначили штраф — 850 гривень.Про це стало відомо з вироку Любешівського районного суду, - пише Суспільне. Підсудну звинуватили за ч. 1 статті 126 Кримінального кодексу України. Йдеться про побої та мордування. Вона своєї вини не визнала.Як йдеться у матеріалах справи, обвинувачена приїхала на торгове місце молочного павільйону, де впродовж п`яти років продає свою продукцію, та побачила потерпілу, яка вже перебувала у павільйоні. Після чого підсудна виявила сміття на землі біля місця, де вона зазвичай розташовується для торгівлі і почала з'ясовувати з потерпілою для чого вона його згорнула у її бік. Між жінками виникла бійка. Після чого на місце події викликали поліцію.У суді були допитані майже 10 свідків, які розповіли про події того дня. Декілька з них вказали, що словесні конфлікти між обвинуваченою та потерпілою чули і раніше, це було на основі їх конкуренції з продажу молочної продукції. Між жінками були неприязні відносини, вони постійно конфліктували.Під час судового засідання обидві жінки звинувачували одна одну в побитті. Проте факт побиття потерпілої засудженої так і не встановили.

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