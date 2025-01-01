На Волині на ринку побилися дві продавчині молочки, одну з низ судили

На Волині на ринку побилися дві продавчині молочки, одну з низ судили
Волинянку, яка побила іншу жінку на Любешівському ринку у червні минулого року, засудили. Їй призначили штраф — 850 гривень.

Про це стало відомо з вироку Любешівського районного суду, - пише Суспільне.

Підсудну звинуватили за ч. 1 статті 126 Кримінального кодексу України. Йдеться про побої та мордування. Вона своєї вини не визнала.

Як йдеться у матеріалах справи, обвинувачена приїхала на торгове місце молочного павільйону, де впродовж п`яти років продає свою продукцію, та побачила потерпілу, яка вже перебувала у павільйоні. Після чого підсудна виявила сміття на землі біля місця, де вона зазвичай розташовується для торгівлі і почала з'ясовувати з потерпілою для чого вона його згорнула у її бік. Між жінками виникла бійка. Після чого на місце події викликали поліцію.

У суді були допитані майже 10 свідків, які розповіли про події того дня. Декілька з них вказали, що словесні конфлікти між обвинуваченою та потерпілою чули і раніше, це було на основі їх конкуренції з продажу молочної продукції. Між жінками були неприязні відносини, вони постійно конфліктували.

Під час судового засідання обидві жінки звинувачували одна одну в побитті. Проте факт побиття потерпілої засудженої так і не встановили.

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Теги: Любешів, бійка, Волинь, ринок
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