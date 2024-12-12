На Волині ще 3 камери автоматично фіксуватимуть порушення ПДР

З 11 квітня патрульні працюватимуть з TruCAM на 25 нових ділянках доріг та вулиць населених пунктів.На території Волинської області працюватимуть три камери у нових локаціях, - повідомили у патрульній поліції Волині.З 11 квітня на Волині почнуть діяти ще три локації, де патрульні із приладами TruCam фіксуватимуть швидкість руху. Йдеться про дороги М-19 Луцьк — Ковель (151-157 км); Р-14 Луцьк — Ківерці (8-14 км); Луцьк — Рованці (1-4 км).TruCAM застосовуються переважно на тих самих ділянках, де вже встановлені камери автоматичної фіксації порушень. Це дає вищу ефективність контролю за дотриманням швидкісного режиму завдяки поєднанню методів вимірювання.Місця використання визначені з урахуванням стану аварійності, на аварійно-небезпечних ділянках та в місцях концентрації ДТП, спричинених перевищенням швидкості.