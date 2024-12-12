На Волині ще 3 камери автоматично фіксуватимуть порушення ПДР

На Волині ще 3 камери автоматично фіксуватимуть порушення ПДР
З 11 квітня патрульні працюватимуть з TruCAM на 25 нових ділянках доріг та вулиць населених пунктів.

На території Волинської області працюватимуть три камери у нових локаціях, - повідомили у патрульній поліції Волині.

З 11 квітня на Волині почнуть діяти ще три локації, де патрульні із приладами TruCam фіксуватимуть швидкість руху. Йдеться про дороги М-19 Луцьк — Ковель (151-157 км); Р-14 Луцьк — Ківерці (8-14 км); Луцьк — Рованці (1-4 км).
На Волині ще 3 камери автоматично фіксуватимуть порушення ПДР


TruCAM застосовуються переважно на тих самих ділянках, де вже встановлені камери автоматичної фіксації порушень. Це дає вищу ефективність контролю за дотриманням швидкісного режиму завдяки поєднанню методів вимірювання.

Місця використання визначені з урахуванням стану аварійності, на аварійно-небезпечних ділянках та в місцях концентрації ДТП, спричинених перевищенням швидкості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ПДР, камери спостереження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині ще 3 камери автоматично фіксуватимуть порушення ПДР
Сьогодні, 08:25
ЄС виділить €1 млрд з доходів від росактивів на посилення оборонпрому України
Сьогодні, 07:32
На Волині на ринку побилися дві продавчині молочки, одну з низ судили
Сьогодні, 05:28
У Держдепі підтвердили відставку посла США в Україні
Сьогодні, 03:41
На Волині ледь не зіткнулися дві фури, винутваця оштрафували. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15
Схожі новини
На Волині встановили ще 6 камер, які фіксуватимуть порушення ПДР На Волині встановили ще 6 камер, які фіксуватимуть порушення ПДР
30 березня, 11:58
В громаді на Волині встановили камеру відеофіксації порушень ПДР В громаді на Волині встановили камеру відеофіксації порушень ПДР
12 грудня, 2024, 16:47
З 26 серпня на Волині з'являться ще дві камери автофіксації порушень ПДР З 26 серпня на Волині з'являться ще дві камери автофіксації порушень ПДР
25 серпня, 2024, 14:34
На Волині водій без прав попався на порушенні, скоєному на очах у патрульних На Волині водій без прав попався на порушенні, скоєному на очах у патрульних
13 серпня, 2024, 21:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині ще 3 камери автоматично фіксуватимуть порушення ПДР
Сьогодні, 08:25
 0
ЄС виділить €1 млрд з доходів від росактивів на посилення оборонпрому України
Сьогодні, 07:32
 0
На Волині на ринку побилися дві продавчині молочки, одну з низ судили
Сьогодні, 05:28
 0
У Держдепі підтвердили відставку посла США в Україні
Сьогодні, 03:41
 0
На Волині ледь не зіткнулися дві фури, винутваця оштрафували. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15
 0
Медіа
відео
1/8