Британія розглядає розміщення в Україні контингенту на 5 років, - ЗМІ





Про це пише



Як стало відомо журналістам, один з планів, які нині розглядають здебільшого Сполучене Королівство та Франція, передбачає не лише запобігання повторному вторгненню Росії на територію України, але й, що важливіше, допомогу у навчанні та реформуванні української армії.



У Лондоні та Парижі впевнені, що російський диктатор Путін не наважиться на повторну атаку, якщо західні війська перебуватимуть в Україні, адже його солдати показали неспроможність захоплювати великі території. "Сили забезпечення" допоможуть Збройним Силам контролювати не лише ситуацію на землі, але й в повітрі та на морі.



Максимальним терміном перебування західних військ в нашій державі пропонують встановити 5 років. За цей час союзники вважають можливим перебудувати та посилити українську армію таким чином, щоб вона була готова протистояти Москві у випадку повторної повномасштабної війни. При цьому виведення військ розпочнеться раніше і буде відбуватися у кілька етапів.



Міністр оборони Британії озвучив чотири основні цілі "коаліції охочих" в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Видання The Telegraph, посилаючись на власні джерела, стверджує, що "коаліція охочих", очолювана Британією, опрацьовує варіант розміщення військ в Україні з чітким кінцевим терміном та поетапним виведенням.Про це пише LB.ua Як стало відомо журналістам, один з планів, які нині розглядають здебільшого Сполучене Королівство та Франція, передбачає не лише запобігання повторному вторгненню Росії на територію України, але й, що важливіше, допомогу у навчанні та реформуванні української армії.У Лондоні та Парижі впевнені, що російський диктатор Путін не наважиться на повторну атаку, якщо західні війська перебуватимуть в Україні, адже його солдати показали неспроможність захоплювати великі території. "Сили забезпечення" допоможуть Збройним Силам контролювати не лише ситуацію на землі, але й в повітрі та на морі.Максимальним терміном перебування західних військ в нашій державі пропонують встановити 5 років. За цей час союзники вважають можливим перебудувати та посилити українську армію таким чином, щоб вона була готова протистояти Москві у випадку повторної повномасштабної війни. При цьому виведення військ розпочнеться раніше і буде відбуватися у кілька етапів.Міністр оборони Британії озвучив чотири основні цілі "коаліції охочих" в Україні.

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