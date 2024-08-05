34-річний волинянин неодноразово ґвалтував двох рідних доньок
Сьогодні, 09:42
За процесуального керівництва прокурорів відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Волинської обласної прокуратури 34-річному жителю одного з сіл Володимирського району повідомлено про підозру у неодноразовому зґвалтуванні двох малолітніх дітей (ч.ч. 4, 6 ст. 152 КК України).
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, чоловік упродовж 2023 – 2024 років чинив такі дії із рідними доньками, яким зараз 12 та 13 років.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.
Слідчі дії за участі дітей в кримінальному провадженні про злочин, пов'язаний із домашнім насильством, відбувалися із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, аби не викликати повторного травмування потерпілих.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, чоловік упродовж 2023 – 2024 років чинив такі дії із рідними доньками, яким зараз 12 та 13 років.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.
Слідчі дії за участі дітей в кримінальному провадженні про злочин, пов'язаний із домашнім насильством, відбувалися із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, аби не викликати повторного травмування потерпілих.
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