Держдеп: на перемовинах з росією є лише один пункт – припинення вогню

Теммі Брюс заявила, що єдиний пункт, який може зараз обговорюватись на переговорах із Росією – це припинення вогню. Інші теми не розглядатимуться, поки не припиняться бойові дії.



Про це Брюс сказала під час пресконференції, пише



За словами речниці Держдепу, Вашингтон не бачить сенсу в переговорах, доки не буде досягнуто головного – припинення бойових дій.



"Це м’ясорубка. І нічого іншого не може бути обговорено для досягнення результату, доки не припиняться стрілянина і вбивства", – заявила Брюс.



"Все наше керівництво, зокрема президент Трамп і держсекретар Рубіо, публічно дали зрозуміти, що стоїть на кону... Це динаміка, яка не буде вирішена військовим шляхом", - йдеться в повідомленні.



Вона також підкреслила, що США уважно стежитимуть за поведінкою Росії.



"На пресконференції в НАТО міністр Рубіо чітко дав зрозуміти, що за кілька тижнів ми дізнаємось, чи налаштована Росія серйозно", – нагадала Брюс.



4 квітня Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо за підсумками зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО в Брюсселі заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа очікує від Росії готовності до припинення війни, але не буде чекати вічно.



Високопосадовці адміністрації Трампа почали визнавати, що США можуть не домогтися мирної угоди щодо України в найближчі кілька місяців через додаткові умови, які виставляє російська сторона під час перемовин.



Своєю чергою Трамп заявив в інтерв'ю NBC News, що він "розлютився" після того, як путін поставив під сумнів легітимність Володимира Зеленського, і припустив, що США можуть запровадити додаткові тарифи в розмірі 25-50% для покупців російської нафти.



3 квітня спецпосланець глави Кремля путіна Кирило Дмитрієв підтвердив, що перебуває у Вашингтоні для зустрічей з представниками адміністрації США для "відновлення діалогу".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Речниця Державного департаменту СШАзаявила, що єдиний пункт, який може зараз обговорюватись на переговорах із Росією – це припинення вогню. Інші теми не розглядатимуться, поки не припиняться бойові дії.Про це Брюс сказала під час пресконференції, пише Українська правда За словами речниці Держдепу, Вашингтон не бачить сенсу в переговорах, доки не буде досягнуто головного – припинення бойових дій."Це м’ясорубка. І нічого іншого не може бути обговорено для досягнення результату, доки не припиняться стрілянина і вбивства", – заявила Брюс."Все наше керівництво, зокрема президент Трамп і держсекретар Рубіо, публічно дали зрозуміти, що стоїть на кону... Це динаміка, яка не буде вирішена військовим шляхом", - йдеться в повідомленні.Вона також підкреслила, що США уважно стежитимуть за поведінкою Росії."На пресконференції в НАТО міністр Рубіо чітко дав зрозуміти, що за кілька тижнів ми дізнаємось, чи налаштована Росія серйозно", – нагадала Брюс.4 квітня Державний секретар Сполучених Штатівза підсумками зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО в Брюсселі заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа очікує від Росії готовності до припинення війни, але не буде чекати вічно.Високопосадовці адміністрації Трампа почали визнавати, що США можуть не домогтися мирної угоди щодо України в найближчі кілька місяців через додаткові умови, які виставляє російська сторона під час перемовин.Своєю чергою Трамп заявив в інтерв'ю NBC News, що він "розлютився" після того, як путін поставив під сумнів легітимність, і припустив, що США можуть запровадити додаткові тарифи в розмірі 25-50% для покупців російської нафти.3 квітня спецпосланець глави Кремля путінапідтвердив, що перебуває у Вашингтоні для зустрічей з представниками адміністрації США для "відновлення діалогу".

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