На фронті поліг командир відділення БПАК із Луцька

На фронті поліг командир відділення БПАК із Луцька
Стало відомо про загибель неподалік Покровська на Донеччині військовослужбовця Олега Пронцевича з Луцька.

Про це у фейсбуці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

«На жаль, маємо ще одну втрату», - зазначив мер обласного центру Волині.

Лучанин Пронцевич Олег Сергійович (06.12.1991 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира 1-го відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів 1-го єгерського батальйону.

Молодший сержант Пронцевич Олег Сергійович загинув 08.04.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Покровськ Донецької області.

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана Герою!» - зазначив Ігор Поліщук.


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Теги: загиблі, війна
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