На фронті поліг командир відділення БПАК із Луцька

Олега Пронцевича з Луцька.



Про це у фейсбуці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



«На жаль, маємо ще одну втрату», - зазначив мер обласного центру Волині.



Лучанин Пронцевич Олег Сергійович (06.12.1991 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира 1-го відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів 1-го єгерського батальйону.



Молодший сержант Пронцевич Олег Сергійович загинув 08.04.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Покровськ Донецької області.



«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана Герою!» - зазначив Ігор Поліщук.





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