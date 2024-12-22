Реабілітація військових через мистецтво: луцький досвід

Реабілітація військових через мистецтво: луцький досвід
У Луцьку відбувся захід для поліцейських та військових, які проходять реабілітацію після поранень на полі бою. Це, зокрема, бійці ОШБ «Лють» та Національної гвардії України.

Організували подію психологи поліції спільно з рятувальниками та співробітниками медзакладу. Вона була спрямована на відновлення після травм через творчі заняття, розвиток моторики та покращення емоційного стану, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

Зокрема, Ольга Навротюк, митець та майстриня з писанкарства, провела майстер-клас з розпису писанок.

Захід відбувся в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» та проєкту «Пункт психологічних практик».

Психологи стверджують, що такі заняття допомагають учасникам стати більш стійкими до стресу, покращити настрій, зосередженість і, водночас, відсторонитися від проблем.

До слова, упродовж останніх місяців психологи Головного управління ДСНС України у Волинській області, Головного управління Національної поліції у Волинській області, ДУ ТМО МВС України та Управління поліції охорони у Волинській області активно реалізовують комплексну міжвідомчу програму психосоціальної підтримки співробітників, які проходять лікування та реабілітацію в закладах системи охорони здоров’я МВС України.

Головна мета заходів – стабілізація та нормалізація психоемоційного стану особового складу, який зазнав поранень чи пережив наслідки критичних подій. У роботі застосовуються сучасні методи кризової психологічної допомоги, техніки емоційного розвантаження, елементи ізотерапії, тілесно-орієнтованих практик, а також ресурсоорієнтовані підходи, що дозволяють покращити внутрішній стан, зменшити рівень тривоги, стресу та напруги.

Робота триває. І кожен день наближає нас до головного – повернення наших захисників до повноцінного, стабільного життя.

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Теги: реабілітація, військові
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