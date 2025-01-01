Медика ВЛК знайшли мертвим у приміщенні Луцького ТЦК

Медика ВЛК знайшли мертвим у приміщенні Луцького ТЦК
У приміщенні Луцького ТЦК та СП на робочому місці знайшли мертвим медика військово-лікарської комісії.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.

Як ідеться у повідомленні, поліція встановлює обставини смерті лікаря. 11 квітня вранці надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка без ознак життя у приміщенні Луцького ОМТЦК та СП. Встановлено, що це медик обласної лікарні.

На місці працювала слідчо-оперативна група, криміналісти.
Проведено огляд за участю судмедексперта, попередньо, тілесних ушкоджень не виявлено.

Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ст.115 з поміткою «природна смерть», тіло направлено на судово-медичну експертизу, яка й встановить остаточну причину смерті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: смерть, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили деталі смерті лікаря-невропатолога, голови ВЛК у Луцьку
Сьогодні, 12:48
Волинянка Анастасія Алпєєва стала чемпіонкою Європи з вільної боротьби
Сьогодні, 12:18
Медика ВЛК знайшли мертвим у приміщенні Луцького ТЦК
Сьогодні, 12:14
Реабілітація військових через мистецтво: луцький досвід
Сьогодні, 12:05
Нагородили спецпризначенців луцького батальйону
Сьогодні, 11:34
Схожі новини
Від травм спричинених війною, помер воїн з Волині Віктор Демчук Від травм спричинених війною, помер воїн з Волині Віктор Демчук
10 квітня, 21:58
Напередодні попрощався з мамою: загинув воїн з Волині Антон Суліковський Напередодні попрощався з мамою: загинув воїн з Волині Антон Суліковський
10 квітня, 20:35
Обірвалося життя працівниці музичної школи на Волині Обірвалося життя працівниці музичної школи на Волині
03 квітня, 12:00
На Волині помер колишній голова Литовезької сільської ради На Волині помер колишній голова Литовезької сільської ради
30 березня, 09:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку автобус врізався у навчальну машину
Сьогодні, 13:05
 0
Повідомили деталі смерті лікаря-невропатолога, голови ВЛК у Луцьку
Сьогодні, 12:48
 0
Волинянка Анастасія Алпєєва стала чемпіонкою Європи з вільної боротьби
Сьогодні, 12:18
 0
Медика ВЛК знайшли мертвим у приміщенні Луцького ТЦК
Сьогодні, 12:14
 0
Реабілітація військових через мистецтво: луцький досвід
Сьогодні, 12:05
 0
Медіа
відео
1/8