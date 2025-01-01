Медика ВЛК знайшли мертвим у приміщенні Луцького ТЦК
Сьогодні, 12:14
У приміщенні Луцького ТЦК та СП на робочому місці знайшли мертвим медика військово-лікарської комісії.
Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.
Як ідеться у повідомленні, поліція встановлює обставини смерті лікаря. 11 квітня вранці надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка без ознак життя у приміщенні Луцького ОМТЦК та СП. Встановлено, що це медик обласної лікарні.
На місці працювала слідчо-оперативна група, криміналісти.
Проведено огляд за участю судмедексперта, попередньо, тілесних ушкоджень не виявлено.
Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ст.115 з поміткою «природна смерть», тіло направлено на судово-медичну експертизу, яка й встановить остаточну причину смерті.
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Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.
Як ідеться у повідомленні, поліція встановлює обставини смерті лікаря. 11 квітня вранці надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка без ознак життя у приміщенні Луцького ОМТЦК та СП. Встановлено, що це медик обласної лікарні.
На місці працювала слідчо-оперативна група, криміналісти.
Проведено огляд за участю судмедексперта, попередньо, тілесних ушкоджень не виявлено.
Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ст.115 з поміткою «природна смерть», тіло направлено на судово-медичну експертизу, яка й встановить остаточну причину смерті.
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