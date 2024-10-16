Повідомили деталі смерті лікаря-невропатолога, голови ВЛК у Луцьку
Сьогодні, 12:48
Сьогодні вранці, 11 квітня, у приміщенні Луцького ТЦК та СП на робочому місці знайшли мертвим лікаря-невропатолога, голову військово-лікарської комісії.
Про це повідомили Інтернет-виданню ВолиньPost у групі комунікацій Волинського ОТЦК та СП.
"Голова військово-лікарської комісії, лікар-невропатолог, залишився ввечері після роботи для внесення даних, що було звичною практикою через значне навантаження. Вранці його знайшла прибиральниця за робочим столом без ознак життя. Проведено огляд за участі судово-медичного експерта та криміналістичної лабораторії, тілесних ушкоджень на тілі померлого не виявлено, обстановка на місці не порушена", - йдеться в повідомленні.
Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою "природна смерть".
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Про це повідомили Інтернет-виданню ВолиньPost у групі комунікацій Волинського ОТЦК та СП.
"Голова військово-лікарської комісії, лікар-невропатолог, залишився ввечері після роботи для внесення даних, що було звичною практикою через значне навантаження. Вранці його знайшла прибиральниця за робочим столом без ознак життя. Проведено огляд за участі судово-медичного експерта та криміналістичної лабораторії, тілесних ушкоджень на тілі померлого не виявлено, обстановка на місці не порушена", - йдеться в повідомленні.
Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою "природна смерть".
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