На будинок бабусі на Волині обвалилося дерево

На будинок бабусі на Волині обвалилося дерево
На оселю пенсіонерки у місті Берестечку на Волині впало старе дерево. На щастя, минулося без постраждалих.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

О 16:27 вчора, 10 квітня, на лінію 101 надійшло повідомлення про повалене дерево: у Берестечку старий каштан упав на оселю пенсіонерки, пошкодивши шиферну покрівлю.

На місце події спрямували чергову варту 22 державного пожежно-рятувального поста.

Вони розрізали дерево, прибрали його з будівлі й відтягнули на прибудинкову територію.

На будинок бабусі на Волині обвалилося дерево

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Теги: рятувальники, Волинь
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