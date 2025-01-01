На будинок бабусі на Волині обвалилося дерево
Сьогодні, 13:27
На оселю пенсіонерки у місті Берестечку на Волині впало старе дерево. На щастя, минулося без постраждалих.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
О 16:27 вчора, 10 квітня, на лінію 101 надійшло повідомлення про повалене дерево: у Берестечку старий каштан упав на оселю пенсіонерки, пошкодивши шиферну покрівлю.
На місце події спрямували чергову варту 22 державного пожежно-рятувального поста.
Вони розрізали дерево, прибрали його з будівлі й відтягнули на прибудинкову територію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
О 16:27 вчора, 10 квітня, на лінію 101 надійшло повідомлення про повалене дерево: у Берестечку старий каштан упав на оселю пенсіонерки, пошкодивши шиферну покрівлю.
На місце події спрямували чергову варту 22 державного пожежно-рятувального поста.
Вони розрізали дерево, прибрали його з будівлі й відтягнули на прибудинкову територію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Екологічні аспекти вибору компресорного обладнання
Сьогодні, 13:45
На будинок бабусі на Волині обвалилося дерево
Сьогодні, 13:27
У Луцьку автобус врізався у навчальну машину
Сьогодні, 13:05