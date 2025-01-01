На будинок бабусі на Волині обвалилося дерево





Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.



О 16:27 вчора, 10 квітня, на лінію 101 надійшло повідомлення про повалене дерево: у Берестечку старий каштан упав на оселю пенсіонерки, пошкодивши шиферну покрівлю.



На місце події спрямували чергову варту 22 державного пожежно-рятувального поста.



Вони розрізали дерево, прибрали його з будівлі й відтягнули на прибудинкову територію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На оселю пенсіонерки у місті Берестечку на Волині впало старе дерево. На щастя, минулося без постраждалих.Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.О 16:27 вчора, 10 квітня, на лінію 101 надійшло повідомлення про повалене дерево: у Берестечку старий каштан упав на оселю пенсіонерки, пошкодивши шиферну покрівлю.На місце події спрямували чергову варту 22 державного пожежно-рятувального поста.Вони розрізали дерево, прибрали його з будівлі й відтягнули на прибудинкову територію.

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