Бойовий медик повернувся із СЗЧ до волинської бригади: історія воїна

Бойовий медик повернувся із СЗЧ до волинської бригади: історія воїна
Пан Олександр на псевдо «Док» служить на посаді бойового медика взводу у 2 механізованому батальйоні 100-ї окремої механізованої бригади.

На захист Батьківщини чоловік став щойно дізнавшись про широкомасштабне вторгнення, повідомляє у фейсбуці військова частина.

Пройшов пекло боїв у Серебрянському лісі, на Покровському напрямку – нині ж бере участь в Битві за Торецьк.

Олександр пережив поранення, був у його військовій біографії навіть епізод із самовільним залишенням частини.

Проте чоловік знайшов у собі сміливість повернутися. Нині наддосвідчений воїн продовжує успішно виконувати найскладніші бойові завдання і щиро зізнається: «Рішення повернутися до побратимів було єдино правильним – і я про це точно не шкодую!»


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Теги: війна, ЗСУ
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