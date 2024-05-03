Цей рік – критичний для України у війні, - міноборони Великої Британії
Сьогодні, 14:51
Очільник Міноборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що 2025 рік стане критичним у війні проти Росії, закликавши союзників оперативно посилити військову підтримку України.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на цитату міністра у Sky News.
"Наше завдання як міністрів оборони полягає в тому, щоб доставити термінову військову допомогу в руки українських бійців", - зазначив урядовець.
Гілі звернувся до учасників Контактної групи з оборонної підтримки України під час виступу в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
Він закликає присутніх переосмислити, чим вони можуть допомогти Києву.
"Сьогодні ми пообіцяємо виділити ще мільярди <на фінансування українських військових>", – стверджує Гілі.
Він також відзначив 350 мільйонів фунтів стерлінгів, які Велика Британія виділила сьогодні вранці – частина ширшого пакету допомоги на суму 450 мільйонів фунтів стерлінгів, який, за його словами, зміцнить британсько-українські промислові зв'язки, а також надасть Києву більше озброєнь.
"2025 рік – критичний рік для війни в Україні, і це критичний момент", – сказав міністр.
"Ми стоїмо з вами в боротьбі і ми стоїмо з вами в мирі", – підсумовує Гілі.
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Про це пише "Європейська правда" з посиланням на цитату міністра у Sky News.
"Наше завдання як міністрів оборони полягає в тому, щоб доставити термінову військову допомогу в руки українських бійців", - зазначив урядовець.
Гілі звернувся до учасників Контактної групи з оборонної підтримки України під час виступу в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
Він закликає присутніх переосмислити, чим вони можуть допомогти Києву.
"Сьогодні ми пообіцяємо виділити ще мільярди <на фінансування українських військових>", – стверджує Гілі.
Він також відзначив 350 мільйонів фунтів стерлінгів, які Велика Британія виділила сьогодні вранці – частина ширшого пакету допомоги на суму 450 мільйонів фунтів стерлінгів, який, за його словами, зміцнить британсько-українські промислові зв'язки, а також надасть Києву більше озброєнь.
"2025 рік – критичний рік для війни в Україні, і це критичний момент", – сказав міністр.
"Ми стоїмо з вами в боротьбі і ми стоїмо з вами в мирі", – підсумовує Гілі.
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