Цей рік – критичний для України у війні, - міноборони Великої Британії

Цей рік – критичний для України у війні, - міноборони Великої Британії
Очільник Міноборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що 2025 рік стане критичним у війні проти Росії, закликавши союзників оперативно посилити військову підтримку України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на цитату міністра у Sky News.

"Наше завдання як міністрів оборони полягає в тому, щоб доставити термінову військову допомогу в руки українських бійців", - зазначив урядовець.

Гілі звернувся до учасників Контактної групи з оборонної підтримки України під час виступу в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Він закликає присутніх переосмислити, чим вони можуть допомогти Києву.

"Сьогодні ми пообіцяємо виділити ще мільярди <на фінансування українських військових>", – стверджує Гілі.

Він також відзначив 350 мільйонів фунтів стерлінгів, які Велика Британія виділила сьогодні вранці – частина ширшого пакету допомоги на суму 450 мільйонів фунтів стерлінгів, який, за його словами, зміцнить британсько-українські промислові зв'язки, а також надасть Києву більше озброєнь.

"2025 рік – критичний рік для війни в Україні, і це критичний момент", – сказав міністр.

"Ми стоїмо з вами в боротьбі і ми стоїмо з вами в мирі", – підсумовує Гілі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, світ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ігри Нескорених проведуть в Україні
Сьогодні, 15:31
Росіяни стратили чотирьох військовополонених на Запоріжжі
Сьогодні, 15:00
Цей рік – критичний для України у війні, - міноборони Великої Британії
Сьогодні, 14:51
Спецпосланець президента США Віткофф може зустрітися з путіним сьогодні, - ЗМІ
Сьогодні, 14:35
Бойовий медик повернувся із СЗЧ до волинської бригади: історія воїна
Сьогодні, 14:04
Схожі новини
МЗС Великої Британії дозволило своїм громадянам поїздки на Волинь та ще 3 областей МЗС Великої Британії дозволило своїм громадянам поїздки на Волинь та ще 3 областей
03 травня, 2024, 22:54
Естонія підтримала ідею Макрона про відправку військ до України Естонія підтримала ідею Макрона про відправку військ до України
29 лютого, 2024, 12:46
На війни у світі торік витратили $17 трильйонів На війни у світі торік витратили $17 трильйонів
12 лютого, 2024, 12:09
У Польщі затримали підлітка з Чехії, який поїхав воювати за Україну У Польщі затримали підлітка з Чехії, який поїхав воювати за Україну
12 січня, 2024, 12:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині патрульні повернули 6-річну дівчинку додому
Сьогодні, 16:06
 0
Ігри Нескорених проведуть в Україні
Сьогодні, 15:31
 0
Росіяни стратили чотирьох військовополонених на Запоріжжі
Сьогодні, 15:00
 0
Цей рік – критичний для України у війні, - міноборони Великої Британії
Сьогодні, 14:51
 0
Спецпосланець президента США Віткофф може зустрітися з путіним сьогодні, - ЗМІ
Сьогодні, 14:35
 0
Медіа
відео
1/8