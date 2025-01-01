Росіяни стратили чотирьох військовополонених на Запоріжжі

Росіяни стратили чотирьох військовополонених на Запоріжжі
Журналісти отримали відео чергової страти українських військовополонених. Окупанти могли розстріляти бійців у селі П’ятихатки Запорізької області.

Як розповіло Associated Press, вони отримали два відео, одне з яких зняте українським дроном, інше — російським, пише Громадське.

На українському ролику видно, як військові вийшли зі зруйнованого будинку під прицілом зброї й лягли обличчям у траву. Один із солдатів був з піднятими руками. Далі окупанти вистрілили у спину кожному з українських захисників, один із них залишився без голови.

Це сталося 13 березня 2025 року.
Росіяни стратили чотирьох військовополонених на Запоріжжі

А от російське відео, яке зʼявилося в мережі, обривається на моменті, де бійці лежать на землі — живі.

Як розповів український омбудсмен Дмитро Лубінець, він скерував листи до МКЧХ та ООН, щоб ті зафіксували злочин. Омбудсмен також наголосив, що дії російських військових порушують Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими та норми міжнародного гуманітарного права.

Речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий підкреслив, що такі страти стали системними. Він, як і Лубінець, подякував AP за цю журналістську роботу.

За даними українського Офісу генпрокурора, від початку повномасштабного вторгнення російські війська вбили щонайменше 245 українських військовополонених.

Куди звертатися, якщо ви маєте дані про страти військових

Якщо ви стали свідком або маєте будь-яку інформацію щодо порушення прав громадян України, страт українських військовослужбовців, слід повідомити про це на гарячу лінію омбудсмена України за номером 0 800 50 17 20 та до Національної поліції України. Лубінець наголосив, що кожне свідчення є важливим.

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Теги: Росія, Україна, війна
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