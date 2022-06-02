На Волині патрульні повернули 6-річну дівчинку додому
Сьогодні, 16:06
Днями на лінію 102 надійшов дзвінок від небайдужої жінки — вона помітила на вулиці Відродження в Ковелі маленьку дівчинку без дорослих поруч.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Інспектори оперативно прибули на місце й побачили 6-річну дитину, яка, як з’ясувалося, без дозволу пішла гуляти у сусідній двір.
"Ми встановили контакти з рідними, повідомили маму та передали їй донечку. З жінкою також провели профілактичну бесіду, аби в майбутньому подібні ситуації не повторювалися.
Щиро дякуємо уважній громадянці за те, що не залишилася осторонь і звернулася до поліції. Саме така небайдужість допомагає нам бути поруч тоді, коли це справді важливо", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Інспектори оперативно прибули на місце й побачили 6-річну дитину, яка, як з’ясувалося, без дозволу пішла гуляти у сусідній двір.
"Ми встановили контакти з рідними, повідомили маму та передали їй донечку. З жінкою також провели профілактичну бесіду, аби в майбутньому подібні ситуації не повторювалися.
Щиро дякуємо уважній громадянці за те, що не залишилася осторонь і звернулася до поліції. Саме така небайдужість допомагає нам бути поруч тоді, коли це справді важливо", - йдеться в повідомленні.
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